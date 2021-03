Actor Ji Soo es retirado de River where the moon rises por caso de bullying

Es oficial. El actor Ji Soo fue apartado del drama en emisión River where the moon rises luego de escandalizar a la opinión pública al ser sindicado como un acosador escolar. El citado proyecto era su primer protagónico de larga duración y generó grandes expectativas, pero comenzó a peligrar tras las graves acusaciones en su contra.

Kim Ji Soo es un actor coreano de 27 años. Foto: KeyEast

El 2 de marzo, el famoso coreano de 27 años fue señalado como perpetrador de bullying durante sus días de secundaria en múltiples publicaciones en la comunidad en línea.

Las mismas, referían que ejercía violencia física y psicológica junto con un grupo de amigos en detrimento de sus compañeros que no eran de su agrado. Se afirmó también que acosó sexualmente a su novia de ese entonces.

Dos días después, el actor de K-dramas aceptó a grosso modo las revelaciones y pidió perdón a los afectados. “No tengo absolutamente ningún lugar para excusas por mis acciones en el pasado. Fueron imperdonables”, señaló.

Publicación de Ji Soo tras acusaciones. Foto: captura actor_jisoo / Instagram

Ese mismo día, KBS, canal encargado de la emisión de River where the moon rises, canceló el rodaje acordado en la fecha, pero explicó que celebraría una reunión para decidir el futuro del proyecto debido a que el 95 por ciento de la grabación ya había sido completada.

Tras las discusiones, la mañana del 5 de marzo KST la emisora coreana confirmó la salida del intérprete de Ondal. “Ji Soo, quien recientemente se ha convertido en el centro de controversia, dejará de trabajar en River where the moon rises”.

Su respuesta llega en pleno auge de las peticiones realizadas por los internautas a favor del retiro del artista (más de 5.000 firmas) en un apartado de su website.

Na In Woo podría reemplazar a Ji Soo

Después del anuncio oficial de KBS, CUBE Entertainment comunicó que su artista Na In Woo evalúa tomar el papel protagónico que dejó Ji Soo, quien era coestrella de Kim So Hyun en el proyecto.

Na In Woo es un modelo y actor de dramas y musicales. Actualmente, tiene 26 años. Foto: CUBE Entertainment

Un representante de la agencia de entretenimiento afirmó: “Na In Woo ha recibido una oferta para unirse a River where the moon rises en el papel de On Dal, y actualmente está revisando la oferta”.

El referido actor de 26 años ingresó al rubro en 2015, pero actualmente se encuentra en la cima de su carrera por su trabajo en la sonada comedia histórica Mr. Queen, donde interpretó a Kim Byung In, el primo de la protagonista Shin Hye Sun.