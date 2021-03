SUPER JUNIOR: “House party” tiene un mensaje de esperanza ante la COVID-19

Una vez más quieren transmitir ánimo y tranquilidad para sus amados ELF. Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kyuhyun de SUPER JUNIOR estrenarán “House party” como canción principal del décimo álbum The Renaissance. Lo especial de este tema es que tiene un mensaje de esperanza ante la COVID-19, según informa Label SJ.

Banner promocional de "House party" de SUPER JUNIOR. Label SJ

El nuevo éxito de Suju será lanzado en las plataformas de video y música el próximo 16 de marzo a las 6.00 p. m. (KST).

“House party” de SUPER JUNIOR es un género disco pop con un ritmo alegre, emocionante junto un riff de guitarra y con un profundo mensaje.

La letra del tema interpretado por Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kyuhyun está pensado en ELF y todo el mundo que pasa o pasó por una situación difícil debido a la COVID-19.

La cita textual de Label SJ sobre “House party” continúa diciendo: “Pero sin olvidarnos de la vida cotidiana, y cómo llegamos hasta donde estamos, quisimos alegrar los ánimos para dejar a un lado la coyuntura”.

Los últimos pósteres liberados de SUPER JUNIOR fueron protagonizados por Shindong, Eunhyuk y Kyuhyun.

Lo que llamó la atención de ELF fue el mensaje que lleva en la parte superior: “Freeedom is not free (La libertad no es gratis)”.

Banner promocional de Shindong de SUPER JUNIOR. Foto: Label SJ

Banner promocional de Eunhyuk de SUPER JUNIOR. Foto: Label SJ

Banner promocional de Kyuhyun de SUPER JUNIOR. Foto: Label SJ

En las últimas horas, los fans de SUPER JUNIOR de todo el mundo viene impulsando el hashtag #RESPECT_IDOLS_AND_FANDOMS, donde piden respeto no solo al grupo de 15 años de trayectoria y sus ELF, sino a todos los fanáticos y artistas K-pop.

Esto en consecuencia de una ola de comentarios de odio que vienen recibiendo los integrantes de SJ. Incluso Ryeowook tuvo que pedir que cesen los mensajes negativos y Yesung instó a que se retiren los usuarios de Bubble que solo incitan a la violencia.