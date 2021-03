Park Hye Soo: agencia refuta nuevos testimonios sobre caso de bullying

La agencia de Park Hye Soo insiste en la inocencia de la actriz. El 4 de marzo, Studio Santa Claus Entertainment volvió a responder sobre los argumentos que acusan a la artista de 26 años de bullying, al haber golpeado e intimidado a compañeras de secundaria.

Un día antes, Dispatch publicó un extenso reporte con el registro de mensajes de texto entre Park Hye Soo y dos presuntas víctimas. Además de ello, se entrevistó con 17 personas que testificaron sobre el denominado ’incidente del karaoke y el parque’. Según el archivo de este medio, las pruebas muestran discrepancias con las acusaciones iniciales contra la actriz.

Más tarde, ese mismo día, dos nuevos testigos se contactaron con Sport World para dar su versión. Ellos son identificados con las iniciales P y E (en el reporte de Dispatch figuran como D y C, respectivamente).

¿Qué dicen los nuevos testigos?

P aceptó ser el estudiante que golpeó a la víctima K en el parque, lo que coincide con el informe de Dispatch. Sin embargo, insiste en que Park Hye Soo sí estuvo presente en el karaoke, donde fue la primera ronda de agresiones.

“Ya me disculpé con K antes y estamos en buenos términos. PHS me incitó a atacar a K diciendo que ella hablaba mal de mí a mis espaldas. Es verdad que era impulsivo en esa época. Golpeé a K en el karaoke, es verdad”.

P agrega que no vio el segundo enfrentamiento, pero sí participó del ataque del parque. “Tres estudiantes, incluyendo Park Hye Soo y yo, golpeamos a K. Ella estaba muy herida, y admito que yo fui quien la agredió más. Si alguien dice que PHS no estuvo involucrada, o no estuvo ahí o no vio el hecho de cerca”.

E es otra estudiante que fue identificada por Dispatch como agresora en el karaoke. Al igual que P, admitió que golpeó a K, pero indicó que Park Hye Soo la motivó. “Lo hice porque Park Hye Soo me dijo que habían hablado mal de mi amigo. Es mentira que ella no estuvo en el karaoke”.

Park Hye Soo: entrevista a presuntos testigos por Sport World. Foto: captura Naver

La respuesta de Studio Santa Claus

La agencia que representa a la actriz coreana lanzó una nueva declaración para refutar las menciones anteriores.

Primero, afirman que los dos casos que se discuten actualmente son falsos y que la evidencia objetiva contradice los argumentos de las presuntas víctimas.

En segundo lugar, desglosan el incidente del karaoke denunciado por K. “En los mensajes de texto intercambiados con Park Hye Soo en la época de su ataque, no encontramos contenido que sugiera que este ocurrió a manos de ella. De hecho, K no habría mantenido una conversación pidiéndole que ’no la ignore’ y hablándole informalmente si le tuviera miedo”.

“En su entrevista del 4 de marzo, K señala que el ataque ocurrió en 2010 y que la foto que muestra su amistad en el karaoke es de un año antes. Esto es falso tras verificar la data de la foto. Además, por las múltiples entrevistas recogidas, se descartó que PHS fuera la agresora de los incidentes y el responsable admitió lo sucedido”.

Evidencia mostrada por la agencia de Park Hye Soo. Foto: vía DongA.com

“Debe considerarse que K ha cambiado constantemente sus argumentos a medida que se publica nueva información verificada. Primero indicó que la actriz la había golpeado en el rostro; luego, que fue un ataque grupal; y ahora alega que Park Hye Soo fue la instigadora”.

En tercer lugar, la agencia señala que ya presentaron quejas formales por información falsa y se está investigando para recoger más evidencia adicional a la dispuesta por la prensa (Dispatch).

Mientras la polémica continúa, el drama Dear M que protagonizaba Park Hye Soo junto con Jaehyun de NCT sigue en suspenso. Su estreno programado para el 26 de febrero fue postergado indefinidamente.