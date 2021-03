BTS es el Artista Global del 2020 por IFPI y vence a estrellas occidentales

Un nuevo galardón histórico para BTS. El septeto surcoreano se hace acreedor del IFPI Global Recording Artist del 2020 tras uno de los mejores años en su carrera musical. Los nominados al Grammy 2021 se ubicaron en la primera posición de la lista, con Taylor Swift y Drake en lugares posteriores.

IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica) es una organización que representa la industria musical a nivel global. Anualmente, lanzan la lista de los 10 artistas más vendidos según data que recolectan en todos los mercados. El puntaje considera las ventas en digital y físico, además de sus equivalentes en streaming.

Años anteriores, Bangtan había logrado el segundo lugar (2018) y el sétimo puesto (2019). Esta vez, BTS se convierte en el primer acto coreano que recibe el premio de IFPI. Además de ese récord, el grupo es el único ganador con la mayoría de sus producciones en habla no-inglesa. La mayoría de premiados en la historia del chart proviene de Estados Unidos o del Reino Unido.

Fueron varios los proyectos que impulsaron el #1 de BTS en el IFPI Global Artist Chart. En febrero del 2020, la boyband lanzó el disco Map of the soul 7 que rompió récord de ventas en Corea y fue primer lugar en el Billboard 200. Poco después llegó el álbum japonés Map of the soul 7 The journey que sumó 500.000 copias.

El single “Dinamite” merece mención aparte por haberle dado a BTS su primer #1 en el Hot 100 de Billboard. Como cierre del 2020, el conjunto estrenó el álbum BE (Deluxe edition).

IFPI Global Artist Chart

En segundo lugar de la lista aparece Taylor Swift. La cantautora estadounidense era fuerte rival para BTS por el éxito internacional de sus dos álbumes sorpresa lanzados durante la pandemia: Folklore y Evermore.

Drake ocupa el puesto 3 con su mixtape Dark Lane Demo Tapes, además de su hit viral Toosie Slide. El cuarto lugar le pertenece a The Weeknd, impulsado por su aclamado disco After Hours. Billie Eilish completa el TOP 5 del ranking.

Las siguientes posiciones se aprecian en esta imagen.