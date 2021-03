Actor Ji Soo pide perdón luego de acusaciones de bullying y acoso sexual

Luego de la declaración de su empresa, el actor Ji Soo se ha pronunciado en Instagram sobre las denuncias levantadas contra su persona horas atrás.

El 2 de marzo KST, el nombre del intérprete de 27 años acaparó los medios de comunicación coreanos luego de que un usuario, autoidentificado como un excompañero de secundaria, afirmara en la comunidad en línea que el famoso y su grupo de amigos ejercieron bullying contra sus pares de la escuela.

Artículos en Naver sobre Jisoo y denuncias de bullying. Foto: captura

Según el autor del post, los acusados maltrataban física y psicológicamente a los alumnos que no eran de su agrado. Además, aseguró haber vivido en carne propia la intimidación después de que intentó defender a una víctima de un miembro cómplice de la figura de K-dramas.

“No quiero una compensación o disculpa. Todo ello ya sucedió y no se puede restaurar. Y no creo que su disculpa sea sincera. Solo deseo una cosa, Kim Ji Soo. Si quieres actuar, que el título de acosador escolar acompañe tu nombre y tu corazón”, escribió también en su denuncia.

Kim Ji Soo y la controversia de presunto bullying. Foto: Sports DongA.

Horas después, salieron a la luz dos nuevas acusaciones de otros internautas en contra el protagonista del drama en emisión River where the moon rises, entre las que figuraban detalles del presunto acoso sexual en agravio de su pareja de aquel entonces.

Respecto a lo referido, el netizen compartió: “Un día lo escuché haciendo comentarios sexuales sobre su novia en ese momento y esos comentarios simplemente cruzaron la línea. Fui a la misma escuela primaria que la niña y era amiga de ella, así que le envié un mensaje para que tuviera más cuidado con él, pero, al día siguiente, Ji Soo se me acercó, me amenazó y me golpeó. En ese momento, una persona diferente de su grupo lo detuvo después de golpearme”.

Ji Soo es un actor de 27 años. Ha actuado en dramas como Strong woman Do Boong Soon. Foto: KBS

Asimismo, llegó la respuesta de la firma representante de la celebridad masculina, KeyEast. “Además de investigar los hechos, la agencia y nuestro actor haremos lo mejor posible para resolver el tema. Nos disculpamos por preocupar a tantas personas”, aseguró un portavoz.

Tras la postura de la empresa, el 4 de marzo KST, Ji Soo publicó en Instagram la foto de una carta escrita a mano donde habló sobre su pasado, aceptó de manera general las incriminaciones y pidió perdón a quienes se vieron afectados con sus acciones.

Publicación de Ji Soo tras acusaciones. Foto: captura actor_jisoo / Instagram

Traducción completa de la publicación de Ji Soo

“Me gustaría disculparme sinceramente con aquellos que fueron lastimados por mí. No tengo absolutamente ningún lugar para excusas por mis acciones en el pasado. Fueron imperdonables.

Cuando comencé a actuar, pude llegar tan lejos debido al hecho de que cubrí mi pasado y, como resultado, recibí un amor y una atención inmerecidos por parte del público.

Pero, en el fondo, siempre tuve un sentimiento de culpa en una parte de mi corazón y un arrepentimiento irreversible me perseguía con ansiedad. Siempre me sentí presionado por mi oscuro pasado.

Ahora pido perdón a aquellos que sin duda estuvieron profundamente heridos durante mucho tiempo al verme actuar. Reflexionaré sobre las imperdonables acciones de mi pasado y me arrepentiré.

Me siento miserable y culpable por infligir tanto daño a todos mis compañeros de reparto, miembros del equipo, a la estación de transmisión y a todos los afiliados a la producción, únicamente, debido a mis propios errores personales. Rezo sinceramente para que el drama no sufra más daños.

Una vez más, pido perdón de rodillas a todos aquellos que fueron lastimados por mí“.