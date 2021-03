Son Ye Jin y la razón por la cual no tuvo novio durante más de 15 años

A raíz del noviazgo de Son Ye Jin y Hyun Bin, resurge en la comunidad en línea un video donde la actriz hace una revelación que explica el por qué no se le conoció una relación amorosa desde su debut.

La famosa coreana ingresó al rubro en 2001, con un rol pequeño en el K-drama Delicious proposal de MBC. Dos años después ganó renombre por su protagónico en el romance Summer scent (KBS, 2003).

Desde entonces, Son Ye Jin ha continuado estelarizando destacados proyectos para la televisión y el cine, que le han consagrado como uno de los principales referentes femeninos de la actuación de su país natal a nivel local e internacional. Entretanto, mantuvo en reserva su vida amorosa durante todo el citado periodo, hasta que anunció su noviazgo con el también actor Hyun Bin a inicios del 2021.

En ese contexto, recientemente se ha revivido una entrevista que concedió a Entertainment weekly en 2017, donde el conductor le pregunta por qué no tenía novio. A ello, la también modelo replicó con una amplia sonrisa: “Porque tengo altos estándares. Soy bella”.

Son Ye Jin en entrevista del 2017. Foto: KBS

La respuesta de Son Yeon Jin (nombre real) dejó tal impresión en los espectadores que un año después fue consultada sobre la misma en una nueva colaboración con el programa de la KBS. “Solo dije eso para ser graciosa”, aseguró de manera amena.

Sin embargo, aclaró: “Simplemente no puedo tener citas en este momento. Para tener una cita, tienes que salir a conocer gente, pero no es fácil. Y se vuelve más difícil a medida que envejece”.

Actualmente, Son Ye Jin mantiene una relación amorosa con Hyun Bin, su coestrella en la película The negotiation y el drama romántico Crash landing on you. A la par, alista nuevos proyectos de actuación, entre los que destaca su anticipado debut en Hollywood.