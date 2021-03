Park Hye Soo: Dispatch publica pruebas para desmentir casos de bullying

Las acusaciones contra la actriz Park Hye Soo por posible violencia escolar dan un nuevo giro tras revelaciones de Dispatch. El portal de noticias publicó el historial de mensajes de texto entre la celebridad y las presuntas víctimas, en los cuales se comprobaría que había amistad entre ellos. Además, otros compañeros desmienten que la actriz haya sido responsable del incidente en la sala de karaoke.

Desde el 20 de febrero, la intérprete de 26 años fue involucrada en controversias de bullying. A través de publicaciones anónimas, al menos tres personas la acusaron de agresiones físicas y humillaciones. La agencia de la actriz ha negado los rumores; sin embargo, el estreno del drama Dear M que protagonizaba junto a Jaehyun de NCT tuvo que ser suspendido hasta próximo aviso.

En el artículo publicado el 3 de marzo, Dispatch muestra mensajes que datan del 2010 entre Park Hye Soo y dos personas que aseguran ser víctimas. Esto se obtuvo por análisis forense digital.

Fotos de Park Hye Soo con las dos denunciantes. Foto: Dispatch

Primer caso

Sobre la estudiante que asegura que la actriz “la jaloneaba del cabello en la escuela media, la golpeaba e insultaba por lo que nuestra relación se rompió”, los mensajes prueban que estuvieron en contacto incluso hasta después de graduarse del colegio. Dispatch le asigna la letra “A”. Ella era un año menor que Park Hye Soo y ambas estudiaron juntas en Daechong Middle School.

En este texto del 2010, año en que habrían sucedido los hechos, la actriz cuenta que se hizo un corte de cabello y “A” le dice “no te preocupes, de cualquier forma luces bonita”.

Para el 2011, las dos alumnas se inscribieron en diferentes High School, pero continuaban su amistad. En este texto coordinan si tienen tiempo libre para encontrarse en un karaoke de Daechidong.

Park Hye Soo conversa con estudiante A en el 2010 y 2011. Foto: Dispatch

La actriz participó en un reality de canto en el 2014 y “A” también le escribió tras verla en televisión y la animó a que obtuviera el primer lugar.

Sobre la denuncia de agresión, Dispatch tuvo testimonio de otra estudiante que fue testigo. “Ellas eran cercanas, pero hubo un malentendido. Ese día comenzaron a pelear mientras discutían y no recuerdo quien jaló del cabello primero. Hye Soo fue empujada contra la pared, se golpeó con un locker y terminó sangrando en la nariz. La llevé a la enfermería. No es cierto que solo A fue golpeada. Unos días después se reconciliaron”, expresó la alumna.

Dispatch trató de contactar a “A” para confrontar su declaración, pero ella borró todas sus publicaciones en redes sociales y no contestó.

Segundo caso

Otra estudiante “B” había señalado que Park Hye Soo “era líder de los abusos en su colegio” y que había instigado a que la golpeen en un karaoke frente a 10 estudiantes. Luego se repitió en un parque con 20 personas mirando.

Dispatch no logró recuperar muchos mensajes entre ellas, pero en los que fueron encontrados no hallaron evidencia de lenguaje abusivo. Este texto muestra un malentendido, pues la actriz había salido con otro grupo de amigos y “B” pensó que la estaba ignorando. “B” no llamó unnie a Park Hye Soo como correspondía por su edad, sino que la trataba con informalidad.

Park Hye Soo en conversación con estudiante B. Foto: Dispatch

Sobre el incidente del karaoke, Dispatch trató de contactar a alguno de los 20 testigos. De su testimonio concluyó que Park Hye Soo no fue a la sala de karaoke ese día. La estudiante “C” fue quien cometió la agresión que sí ocurrió contra “B”. La actriz se encontró con el grupo de amigos en el parque y ahí fue donde otro alumno “D” lideró la violencia. “D no era alguien que solo una persona pudiera detener”.

Esta persona señala que “B” y “D” luego se reconciliaron e incluso subieron fotos juntos en redes sociales.

Dispatch intentó contactar con “B”, pero tampoco logró respuesta para dar su punto de vista. Como evidencia, el medio mantiene archivados los registros de entrevistas con 17 personas y los mensajes de texto recuperados.