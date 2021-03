Actor Ji Soo: Keyeast se pronuncia tras denuncias de bullying

Kim Ji Soo, actor de 27 años, es el nuevo famoso involucrado en posibles casos de violencia escolar. Con la modalidad de publicaciones anónimas, como sucedió con la actriz Park Hye Soo, el intérprete fue sindicado de cometer bullying en el 2008. Su agencia Keyeast emitió su primera respuesta oficial en un comunicado.

Ji Soo actualmente protagoniza el drama River where the moon rises con Kim So Hyun, emisión que podría ser afectada por el rumor tras la reacción negativa de los internautas coreanos.

Kim So Hyun, Ji Soo, River where the moon rises

Keyeast, como agencia representante de Ji Soo, indicó que está en marcha una investigación para verificar los hechos.

“En primer lugar, ha pasado varios años desde los incidentes denunciados. Pedimos su comprensión pues necesitamos tiempo para encontrar la verdad. Recibiremos reportes a través de correo electrónico y recogeremos la información tal cual este disponible. Si los autores de los posts lo permiten, nos gustaría oírlos directamente”, afirma el comunicado de la compañía.

“Además de investigar los hechos, la agencia y nuestro actor haremos lo mejor posible para resolver el tema. Nos disculpamos por preocupar a tantas personas”.

La controversia de Ji Soo

El primer post que inició la controversia de bullying sobre Ji Soo fue subido por alguien identificado como A. La publicación fue reproducida por medios coreanos y escaló a ser la noticia más comentada del 2 de marzo.

A señala que estudió con el actor en la escuela media, del 2006 al 2008. Lo acusa de ser un delincuente desde el 2007, con un grupo de amigos que golpeaban a los estudiantes que no les agradaban. Entre los detalles, se cuenta que el grupo obligaba a que otros alumnos les lleven cigarrillos, aislaban a sus víctimas, los chantajeaban e insultaban.

A indica que fue blanco de violencia reiterada luego de defender a otro estudiante de B, uno de los miembros del grupo de Jisoo.

Artículos en Naver sobre Jisoo y denuncias de bullying. Foto: captura

La persona escribió “No quiero una compensación o disculpa. Todo ello ya sucedió y no se puede restaurar. Y no creo que su disculpa sea sincera. Solo deseo una cosa, Kim Ji Soo. Si quieres actuar, que el título de acosador escolar acompañe tu nombre y tu corazón”.

Otras dos personas hicieron publicaciones similares en foros: una indicó que había sido golpeada, mientras otra alegó que la habían agredido verbalmente.