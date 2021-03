Lee Dong Wook cuenta su experiencia al grabar dramas durante la pandemia

The tale of the nine tailed fue un drama de fantasía grabado y emitido en el 2020. Foto: Arena/tvN

La industria tuvo que adaptarse a la COVID-19. Lee Dong Wook reveló cómo lograron filmar con éxito el drama Tale of the nine tailed y la película Single in Seoul.