Kazz Awards 2021: Bright y Win son nominados a pareja imaginaria del año

Bright y Win enfrentan una nominación como pareja en los Kazz Awards 2021 tras su celebrado trabajo en 2gether: The series; sin embargo, los fanáticos de dramas tailandeses expresaron rechazo por la clasificación en la que fueron incluidos los actores y sus otros colegas varones que dieron vida a dúos románticos homosexuales de la televisión.

Win y Bright interpretaron a Tine y Sarawat en el BL tailandés 2gether: The series. Foto: GMMTV

El 1 de marzo, la revista tailandesa de moda y estilo de vida reveló el listado completo de categorías y competidores de su nueva edición.

Una de las más esperadas fue la que definiría al mejor dúo amoroso de la temporada, pero para sorpresa de los internautas esta fue dividida en popularidad a la pareja del año, donde solo se encontraban únicamente pares heterosexuales, y pareja imaginaria del año, exclusiva para los romances masculinos.

Categoría Pareja popular del año de los KAZZ Awards 2021. Foto: Kazzmagazine / Twitter

Pareja imaginaria del año de los Kazz Awards 2021. Foto: Kazzmagazine / Twitter

La última citada denominación generó malestar en el público por ser considerada homofóbica. En consecuencia, los fans de Thai-dramas, en especial de los BL (boys love), vienen expresando su disconformidad a través de las redes sociales.

“’Una pareja gay solo puede ser imaginaria’, dicen los KAZZ”, “La homofobia en toda su expresión”, “Mejor ahorramos para otra serie, como dijo Mew”, son algunas réplicas que los usuarios publican en Twitter, principalmente.

Respecto a la polémica, a la fecha la revista organizadora de los premios no ha emitido su posición.

Pareja imaginaria del año: nominados

El listado de nominados a la categoría en controversia incluye a Billkin y PP, de I told sunset about you; Mew y Gulf, de TharnType: The series; Bright y Win, de 2gether: The series; Yin y War, de EN of love; y a Off Gun, de I’m Tee, me too y Not me.

Sobre las votaciones

El proceso de votación se habilitó el 1 de marzo y estará disponible hasta el 11 de abril, vía mensaje de texto y la página web de kazzmarket.com.