Cha Eunwoo se convertirá en exorcista junto a Seo Ye Ji para Island de OCN

True beauty fue el drama que consolidó la fama de Cha Eunwoo a nivel internacional y cuando sus fans se estaban preguntando cuál sería el próximo papel en el que veríamos su talento, los medios coreanos informaron que se sumó al elenco de Island junto a Seo Ye Ji para dar vida a un sacerdote exorcista.

Mirá los entretelones de la grabación de True Beauty. Foto: composición tvN

Acostumbrados a verlo en roles del “chico popular” del instituto, el idol de ASTRO dará un giro al protagonizar un personaje con un pasado oscuro en el siguiente K-drama de OCN.

El 2 de marzo un funcionario de la cadena coreana encargada de la producción de Island confirmó la participación de Cha Eunwoo.

Según la primera sinopsis de Island, se tratará sobre un hombre que necesita de una mujer para poner fin a su inmortalidad. La joven que se enamora de él no sabe su destino.

El personaje de Cha Eunwoo toma relevancia porque daría vida al sacerdote Yohan que creció y se formó en Alemania. No haber salvado de la muerte a una niña será el oscuro pasado que tratará de ocultar.

Cha Eunwoo en True Beauty. Foto: tvN

A Seo Ye Ji y el recordado Suho de True beauty se suma Kim Nam Gil, quien sería pareja de la reconocida actriz en la trama y es recordado por sus papeles en Mi adorable Kim Sam Soon (como Kim Byung Tae), y otros dramas como The fiery priest o Live up to your name.

El rodaje de Island estaría programado para la segunda mitad de 2021. A finales de julio iniciaría las grabaciones del primer trabajo de Cha Eunwoo junto a Seo Ye Ji, quienes han triunfado en el mundo de los dramas.