Luego del anuncio de su alistamiento para cumplir con el servicio militar, Chanyeol de EXO vuelve a acaparar miradas en el primer tráiler de The box, su segunda película protagónica luego de So i married an anti-fan.

Chanyeol de EXO no tuvo actividades públicas desde octubre del 2020. Foto: SM

La cinta que también tiene como figura principal al actor Jo Jung Hwan será estrenada durante la primavera en Corea del Sur.

The Box es una road movie milagrosa entre Jihoon (Park Chanyeol), que solo puede cantar canciones usando una caja, y Minsu (Cho Dal Hwan), productor de Pomsaeng Form, donde el éxito está el más importante.

En el traíler liberado se centra no solo en la participación del idol K-pop de EXO, sino en él como actor y la gran química que demuestra a lado de Jo Jung Hwan. El primer encuentro de ambas celebridades.

Chanyeol también puso en pausa su canal de YouTube NNG desde que surgió la controversia por su vida privada. Foto: fansite

En la escena central del adelanto de The box, Park Chanyeol aparece cantando a guitarra la canción mundialmente conocida de Billy Eilish, “Bad guy”.

El hashtag #ActorChanyeolisBack se volvió tendencia mundial en Twitter tras el lanzamiento del tráiler de la cinta coreana.

Tráiler The box de Chanyeol

Asimismo, en las imágenes liberadas se puede ver al cantante de EXO llevando una guitarra acústica que lleva la huella de un perro en la parte delantera, como muestra de complicidad junto a Jo Jung Hwan.

El pasado 26 de febrero, SM Entertainment confirmó el alistamiento militar de Chanyeol, con 28 años de edad, para los próximos 18 meses iniciando el 29 de marzo.

Este fue el comunicado de la agencia de EXO: “La locación de su servicio y la hora de su entrada no será revelada. Tampoco se realizarán eventos especiales”.

De esta manera, Chanyeol será el quinto integrante de EXO que cumplirá con su servicio militar. Los primeros en enlistarse fueron D.O y Xiumin, pero ambos fueron dados de baja en 2020.

Mientras que Suho y Chen se encuentran cumpliendo con su deber ciudadano como lo dictan las leyes coreanas.