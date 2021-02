Spotify eliminó canciones de BTS, Monsta X, SUPER JUNIOR, Epik High y más

El pasado 8 de febrero, Spotify hizo su ingreso al mercado de Corea del Sur y con ellos la supuesta ampliación de su servicio para el público local e internacional, pero este 28 de febrero fue grande la sorpresa de los fans del K-pop al percatarse que canciones, colaboraciones, OST y más de diversos grupos como BTS, SUPER JUNIO, Monsta X, Epik High, GFRIEND, HyunA, entre otros fueron eliminados de la plataforma.

Uno de los primeros artistas en levantar su voz de protesta fue el rapero Tablo, quien explicó el por qué de la radical decisión de la plataforma streaming de música.

Esta es la traducción al español de su post en Twitter:

“Aparentemente, un desacuerdo entre nuestro distribuidor Kakao M y Spotify ha hecho que nuestro nuevo álbum Epik High is here no esté disponible globalmente en contra de nuestra voluntad. Independientemente de quién tenga la culpa, ¿por qué siempre son los artistas y los fans los que sufren cuando las empresas anteponen la codicia al arte?”.

Al cierre del artículo no hubo pronunciamiento oficial de Spotify ni de Kakao M, pero se volvió tendencia mundial en Twitter por el bloqueo de reproducciones de temas K-pop.

¿Qué canciones fueron eliminadas de Spotify?

Debido a los reportes de los fanáticos se supo qué canciones y artistas fueron eliminados de Spotify para el público internacional, debido aparentemente a un desacuerdo con la agencia Kakao M (MelOn).

Así como anunció Tablo de Epik High los hits de su último disco fueron retiradas.

Discografía de Epik High fue eliminada de Spotify. Foto: Spotify

Las colaboraciones de BTS con diversos artistas.

Como la que realizó Suga para IU con el tema “Eight”.

"Eight" de IU y Suga de BTS fue eliminado de la plataforma streaming de música. Foto: Spotify

Otra de Yoongi, “Wine” con Suran y Changmo. También “Winter flower”, aquella que fue de Younha y Namjoon de BTS

“Only you” de Siwon de SUPER JUNIOR para el drama She was pretty ya está disponible.

Todavía están todas sus otros discos, pero el grupo de Label SJ está asociado con Kakao M, por lo que ELF inició una campaña negándose a que sean eliminados.

"Only you" de Siwon de SUPER JUNIOR fue eliminado de la plataforma streaming de música. Foto: Spotify

Todas las canciones del último álbum de IU, Celebrity no está disponibles.

Todas las canciones del último álbum de IU fueron eliminadas de la plataforma streaming de música. Foto: Spotify

Los últimos hits de HyunA también fueron retirados.

Spotify vs Kakao M. Las canciones que fueron eliminadas de la plataforma streaming de música. Foto: Spotify

Las canciones de Better me y MAGO de GFRIEND tampoco se encuentran.

Zico, fueron eliminados. Los temas de los primeros discos de SEVENTEEN , “Any song” de, fueron eliminados.

Y también la gran mayoría de canciones de los siguientes grupos:

MONSTA X, BTOB, ONEUS, MAMAMOO, TEEN TOP, SECRET NUMBER, D1CE, ONEWE, PURPLE KISS, THE BOYZ, Han Seungwoo, MCND, ENOi, SOYOU, (G) IDLE, MY NAME, NU’EST, KARA, BLOCK B, AOA, Ss501, BEAST, KARD, MOMOLAND y Rocket Punch.

Asimismo, SF9, APink, Nam Woo hyun, PENTAGON, GOLDEN CHILD, DKB, VICTON, 100%, gugudan, Sunmi, JBJ y UP10TION. La lista incrementa conforme pasan los minutos.

¿Qué es Kakao M?

Fue conocido bajo los nombre de Seoul Records, YBM Seoul Record o LOEN Entertainment. Actualmente es una plataforma de música streaming en conjunto con MelOn (Similar a Spotify).

Debido a que Kakao M y Spotify iban a competir por el mismo mercado, la empresa coreana optó por eliminar las canciones de K-pop solo en Corea e intentar recuperar la caída de usuarios que tuvieron ante la llegada de la compañía extranjera.