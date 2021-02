Stray Kids: Hyunjin envía carta de disculpas y JYP aclara rumor de bullying

En la última semana, más de una docena de idols y actores coreanos han sido involucrados en denuncias de bullying escolar. El caso de Hyunjin de Stray Kids se resolvió luego de un encuentro personal entre las presuntas víctimas y el cantante de K-pop.

Hace tres días, un usuario ‘A’ acusó al artista de 20 años de haberle agredido verbalmente en la escuela media. En su testimonio, mencionó que él entrenaba para ser actor y que Hyunjin lo menospreciaba. JYP hizo un primer comunicado el martes 23 y explicó que estaban investigando los hechos con compañeros de colegio.

Este viernes 26, la agencia aclaró la naturaleza del caso y cómo se resolvió. En el texto indican que buscaron información en los compañeros de colegio, profesores y también se reunieron con los autores de las publicaciones en Pann.

“Al combinar todos los datos, sus recuerdos de ese tiempo son completamente diferentes el uno del otro, así que hubo dificultad en confirmar la veracidad de los alegatos”, argumentó.

A pesar de ello, Hyunjin decidió conversar en persona con quienes escribieron los posts y pidió disculpas, las mismas que fueron aceptadas.

“Hay gente que se sintió herida por las acciones inmaduras e impropias de Hyunjin en el pasado. Él lo lamenta y reflexionó mucho en ello. Una vez más expresamos gratitud por resolver el malentendido y aceptar sus disculpas sinceras”, añadió JYP.

Traducción completa de Stray Kids Hispano.

JYP lanza comunicado sobre Hyunjin. Foto: Stray Kids Spain en Twitter

Carta de Hyunjin

Del mismo modo, el cantante de Stray Kids publicó una carta a mano en el perfil de Instagram del grupo.

“En primer lugar. quiero disculparme con quienes fueron heridos por mis acciones impropias en mis años de escuela. Al ver hacia atrás, cuando era inmaduro, me siento avergonzado y no tengo excusas. Me he dado cuenta que mis acciones y palabras, que no sabían ser consideradas a otras, pudieron lastimar. Es tarde, pero medito mucho en ello”.

Stray Kids: Hyunjin escribió en Instagram y recibe apoyo de sus fans. Foto: IG

“Intencional o no intencional, no creo que pueda ser disculpado del todo por haber provocado dolor a alguien. Continúo reflexionando. pues sé que, aunque me he disculpado y mis disculpas han sido aceptadas, no significa que el dolor que causé en el pasado puede ser borrado”

Hyunjin también agradece haber podido hablar cara a cara con las personas involucradas y haberles pedido perdón en su encuentro. La traducción completa fue elaborada por la fanbase Stray Kids Hispano.

Hyunjin de Stray Kids. Trad: Stray Kids Hispano en Twitter

Hyunjin en Music Core

Con el fin de la controversia, Hyunjin podría retomar sus actividades públicas. Aunque no estará presente en la edición de esta semana del programa K-pop Music Core, el canal MBC señaló que no hay discusión abierta para reemplazarlo como presentador.

Hyunjin es presentador del show musical de MBC. Foto: Music Core

