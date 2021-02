BTS: locutor alemán declara tras ser acusado de racismo contra la boyband

La radio alemana Bayern 3 y el locutor Mattias Matuschik se pronunciaron sobre los comentarios realizados por este último hacia BTS mientras criticaba su cover de “Fix you” en MTV Unplugged. Las frases fueron calificadas de xenófobas y racistas al comparar a la boyband con un virus y pedir que “pronto se cree una vacuna contra ellos”.

La intervención de Matuschik fue grabada por una radioyente y difundida en las redes sociales. Además de asemejarlos a un virus como el SARS-CoV-2, el locutor señaló que su cover de Coldplay era “una blasfemia”.

Declaración de Mattias Matuschik

Tras la polémica por sus comentarios, el presentador de radio declaró en un comunicado oficial a Bayern 3. En el texto, pide disculpas por la elección de palabras y afirma que estuvo demasiado enojado con BTS por haber elegido “Fix you” como su cover de MTV Unplugged. Además, argumenta que en su vida cotidiana es un activista en contra del racismo.

Declaraciones del locutor de Bayern 3 sobre el incidente con BTS. Foto: vía Anso Korea

“Primero que nada, lo lamento mucho y me gustaría disculparme. En mi intervención, me molestó que BTS hiciera un cover de “Fix you” de Coldplay, canción que aprecio personalmente. La nacionalidad de los siete muchachos no debería importar. Mencionarla y hacer una conexión a un virus fue completamente incorrecto”, señala.

Mattias alega que ha meditado mucho. Asimismo, señala: “Podría haber insultado racialmente a muchos, en especial a la comunidad asiática, con mis palabras. Ese no fue mi propósito. Pero sé que lo que cuenta al final es cómo llega la palabra a los receptores, no su intención”.

“La gente que me conoce sabe que además de mi trabajo como radio DJ, también he hecho campaña contra la extrema derecha desde la llegada de refugiados en el 2015. Me apena haber lastimado a otros con una declaración imprudente, en realidad humorística, que me hace ver negativamente. Cometí un gran error del que aprenderé”, agrega.

Declaraciones de la radio alemana Bayern 3. Foto: vía Anso Korea

En una declaración adicional, Bayern 3 vuelve a señalar que lamentan las palabras usadas por su locutor. Sin embargo, reiteran que no tuvieron intención de ser racistas o xenófobas, pero fueron interpretadas así.

Campaña contra el racismo

Aunque la radio argumenta que no promueven la discriminación, su mea culpa no ha sido aceptada por la comunidad. Los usuarios señalan que se trata de una estrategia de manipulación llamada ’gaslighting’, por lo que los involucrados quieren trasladar la responsabilidad de la ofensa a los oyentes afectados.

Comentarios de fans sobre agresiones a BTS. Foto: Twitter

Para el grueso de la opinión pública, las frases lanzadas en el programa fueron más que solo una broma de mal gusto. Al menos tres hashtags como #Bayern3Racist fueron tendencia global. La prensa coreana también reportó el hecho, y escritores asiáticos, como la premiada literata Min Jin Lee (Pachinko), alertaron del peligro de normalizar un discurso de odio hacia su comunidad.

Autora coreano-estadounidense se pronuncia sobre las frases hacia BTS. Foto: Twitter

Cabe resaltar que la radio Bayern 3 emitió un primer comunicado solo horas después de la polémica; sin embargo, este solo avivó la indignación de los internautas. Aunque pidieron “disculpas por ofender a ARMY”, afirmaron que solo eran “opiniones personales crudas, parte del estilo del show y su conductor”, y que Mattias no tiene una ideología racista.