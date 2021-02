La boyband surcoreana BTS fue víctima de racismo, con los comentarios del locutor de Bayern 3, una emisora alemana. Las palabras peyorativas emitidas en radio fueron condenadas por los internautas, quienes demandan una sanción al hecho. Este tema escaló y también llegó a oídos de los netizens coreanos.

El jueves 25 de febrero, el locutor Matthias Matuschik se refería la presentación que BTS hizo en el programa MTV Unplugged. Al mostrar su desagrado por el cover de “Fix you”, el cual tuvo apoyo de la propia banda Coldplay, el hombre soltó una serie de frases xenofóbicas e insultos contra los artistas.

Una fan del grupo logró captar parte de su discurso y lo denunció en las redes sociales. El video a continuación fue grabado segundos después de que este afirmara que “BTS es un virus como la COVID-19 o el SARS”.

La traducción del resto del mensaje es la siguiente

“... son un maldito virus para el que espero haya una vacuna pronto. No tengo nada contra Corea del Sur. No puedes decir que soy xenofóbico, manejo el mejor carro coreano (...). Corea es de lo mejor. Pero BTS ... BTS hizo un MTV Unplugged. Para una boyband, ‘unplugged‘ es una paradoja en sí misma. Y luego estos pequeños idiotas se jactan de haber hecho un cover de Coldplay. Digo que es una blasfemia, y soy ateo, ¡pero esto es indignante!”

El locutor concluyó su intervención señalando que “BTS merece ir de vacaciones a Corea del Norte por los próximos 20 años” por haber cantado “Fix you”.

La respuesta de Bayern 3

Al viralizarse las palabras de Matuschik, los internautas demandaron disculpas y rectificación. La etiqueta #Bayern3Racist fue tendencia global por horas. Miembros de la comunidad asiática expresaron su repudio al episodio.

Sin embargo, la radio emitió un pronunciamiento que, lejos de reconocer el error, generó más indignación entre el público. Este texto alega que se trataron de “opiniones personales, parte del carácter del show y del presentador” y que lamentan haber “herido a los fans por el tono irónico de sus palabras”.

Esta es la traducción completa de su defensa: (del inglés por @lklinhb)

“En el show, Matuschke una noche ligeramente diferente, el presentador Matthias dio su opinión personal en la exitosa banda surcoreana BTS y su concierto Unplugged. Muchos de ustedes enviaron quejas por ello”.

Expresar su opinión clara y cruda es el estilo del show y del presentador. En este caso, la intención de expresarse de una forma exagerada e irónica pasó por alto la elección de sus palabras e hirió los sentimientos de los fans de BTS. Sin embargo, él nos ha asegurado que no fue intencional.

Es su gusto musical personal, y no tiene que ver con el origen de la banda. Puede que no compartan su opinión o sus crudos comentarios. La historia de Matthias y sus acciones, sus publicaciones en el pasado (a leerse en Facebook o sus artículos) muestran que no es racista o xenofóbico. Sin embargo, no cambia que ustedes hayan sido heridos por sus palabras actuales. Pedimos disculpas por ello y discutiremos el tema con Matthias en los próximos días”.

Matthias Matuschik es un popular comediante y locutor de radio alemán

Campañas contra el racismo y la xenofobia a la comunidad asiática

Los comentarios del locutor respecto al virus tienen el agravante de que, tras la pandemia, se incrementaron las agresiones a personas asiáticas. En los últimos meses, se ha reportado incidentes de violencia en los Estados Unidos y existe una campaña impulsada para proteger a la comunidad de estos episodios.

El sello Columbia Records, que trabaja con BTS para sus promociones en el país norteamericano hizo una publicación de apoyo a la comunidad respecto a las incidencias de xenofobia y racismo.