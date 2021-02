Youth with you 3: Lisa y los momentos más épicos del episodio 3

Se estrenó con gran éxito el episodio 3 de Youth with you, reality de talentos que tiene como una de sus mentoras a Lisa de BLACKPINK. En este último capítulo, la idol K-pop fue sorprendida por uno de los participantes.

Baile del cangrejo de Lisa

La artista tailandesa recibió una especie de homenaje a su popular ‘baile de cangrejo’ por parte del concursante Dow. Dicha presentación fue bien recibida por los BLINK de todo el mundo.

La respuesta de Lisa a la coreografía que presentó en Knowing bros de tvN fue una amplia sonrisa en medio de transmisión del performance de Bai Ding, verdadero nombre de Dow.

Declaración de amor

Asimismo, el trainee sorprendió a la idol de BLACKPINK al decirle “Te amo” luego de que diera una apreciación positiva a su performance.

Dow fue el nombre más buscado en redes luego de protagonizar dos de los momentos más épicos del episodio 3 de Youth with you 3.

Diferencia de idiomas

En otro momento, Lisa elogió el talento vocal de otro participante del reality de iQIY, debido a que pese a la diferencia de idiomas pudo conectar con los sentimientos que quiso transmitir.

“¡Fue genial! Incluso aunque estaba cantando un tema en chino y yo no pude entender las palabras, pero pude sentir las emociones que estaba tratando de expresar. Se siente como si fuera un artista profesional, realmente se merece un A”.

Grupos de Youth with you

En la parte fina del episodio 3 de Youth with you 3, los mentores agruparon en A, B, C y N a los participantes del reality debido al potencial que van demostrando los concursantes. Ante esta selección Lisa de BLACKPINK dedicó unas conmovedoras palabras a todos.

“Las clases A, B, C, N no importan, si trabajas duro, te esfuerzas, luchas por ello, tienes un impulso y determinación. Deberías estar asustado de una persona que se esfuerza más que tú”.