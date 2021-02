The penthouse 2: Kim So Yeon revela su verdadera voz al cantar junto a Eugene

Kim So Yeon, Eugene y Lee Ji Ah, estrellas del drama The penthouse, aparecieron en el programa Master in the house. Uno de los juegos puso a prueba el talento musical de las actrices que, finalmente, revelaron sus voces reales al público.

En la ficción, el canto es uno de los temas que impulsa la trama. Kim So Yeon interpreta a Cheon So Jin, una poderosa soprano que dirige la fundación Cheong Ah y su escuela de música. Por otro lado, Eugene es Oh Yoon Hee, su rival de la secundaria.

Dada la complejidad de las piezas clásicas que se escuchan en el K-drama, se usa la voz de otras vocalistas expertas para las escenas de canto.

Eugene es Oh Yoon Hee, a quien Cheon So Jin considera su peor enemiga. Foto: SBS

Como Eugene es una ex idol de K-pop que perteneció al grupo femenino S.E.S a finales de los años 90, el público tenía mucha curiosidad por escuchar la voz de su compañera Kim So Yeon.

En realidad, la actriz de 40 años demostró que es sumamente distinta a su personaje de villana en The penthouse. Al verla en el programa de variedades, se expresó como una persona entusiasta y ligeramente tímida. Un giro completo a la oscura y manipuladora Cheon So Jin.

Por ello, Kim So Yeon no tuvo reparos en cantar de improviso junto a sus compañeros de equipo en el espacio. Los panelistas no pudieron evitar las risas al oírla tan distinta a su rol en la serie de intriga. A la actriz no le preocupaba mucho la entonación y era feliz de sumar puntos en el juego.

Para complacer a los fans de S.E.S, Eugene también cantó una parte de su tema “I love you”. Luego se unió Kim So Yeon, ambas actrices se conocían desde jóvenes, ya que ella fue MC de Inkigayo mientras promocionaba el grupo de SM Entertainment.

Kim So Yeon en King of the masked singer

Aunque Kim So Yeon no es una soprano de lujo y solo se divirtió en Master in the house, en otra ocasión pudo mostrar que tiene oído musical para defenderse. La actriz participó en el programa King of the masked singer en el 2016 con el personaje de la ardilla.

Puedes escucharla en este clip.