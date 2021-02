Ante el éxito de Love alarm, Sweet home, The king: Eternal monarch, It’s okay to not be okay y Crash landing on you, Netflix planea una inversión de al menos 500 millones de dólares en nuevos dramas coreanos para el 2021.

En una conferencia ofrecida el 25 de febrero en Corea del Sur, los representantes de la plataforma de streaming también anunciaron cuáles serán los títulos y actores coreanos que participarán en sus próximos estrenos.

A continuación, te dejamos la lista de los 10 K-dramas confirmados para el 2021.

The silent sea en Netflix

Gong Yoo y Bae Doo Na será los protagonistas de The silent sea, un drama de misterio y ciencia ficción que contará la historia de un equipo de rescate que intentará recuperar una instalación de investigación que fue abandonada en la Luna. Todavía no se informó sobre la fecha exacta de estreno.

The Silent Sea (también llamado Sea of Silence) podría salir al aire a finales del 2021. Foto: Netflix Corea

Hellbound en Netflix

Serie que será adaptada del webtoon Hell. Narrará la historia de personas que estarán condenadas al infierno después de conocer a ángeles de la muerte.

Los actores que formarán parte del elenco son Yoo Ah In, Park Jung Min, Kim Hyun Ju, Won Jin Ah y Yang Ik Jun.

Yoo Ah In, Won Jin Ah y Park Jung Min elegidos para el dorama original de Netflix ‘Hellbound’

D.P en Netflix

El drama contará con la participación de Jung Hae In, Koo Kyo Hwan, Kim Sung Kyun y Son Seok Koo. D.P será adaptado en una época de guerra, que no forma parte de la historia de Corea, sino es una ficticia, donde los militares desertores serán el principal objetivo del Gobierno.

Todo sobre la serie de Netflix inspirada en el webtoon D.P dog day. Créditos: Kim Bo Tong.

Love alarm 2 en Netflix

El 12 de marzo será el estreno y Netflix lanzó el primer tráiler de Love alarm 2, popular drama inspirado en el webtoon del mismo nombre.

Los fans del Team Sunoh y Team Hyeyoung están más que listos para ver el desenlace de esta serie protagonizada por Kim So Hyun, Song Kang y Jung Ga Ram.

Imagen oficial de Love alarm 2. Foto: Netflix

All of us are dead en Netflix

Otro de los estrenos prometedores de Netflix es All of us are dead, un nuevo drama de zombies que está basado en el famoso webtoon Now at our school.

Los actores coreanos que aparecerán en esta producción son: Yoon Chan Yeong, Park Ji Hu, Cho Yi Hyun y Yoo In Soo.

Todo sobre All of us are dead, la nueva serie de zombies de Netflix. Créditos: Netflix / Donggri

My name en Netflix

Si eres amante del suspenso, My name será la producción de Netflix que estás esperando. Han So Hee será una policía encubierta que se unirá a una organización criminal para desarticularla.

Han So Hee, actriz de 26 años, saltó a la fama tras su actuación como villana en The world of the married. Foto: Naver

Squid game en Netflix

Esta es una de las series originales de Netflix que más expectativas viene creando entre los amantes de las producciones coreanas. Squid game desarrollará un misterioso juego de supervivencia con un premio de 40 millones de dólares.

La figura principal de este K-drama será Lee Jung Jae.

Imagen promocional de Squid game. Foto: Netfiix

Move to heaven en Netflix

Lee Je Hoon y Tang Jun Sang serán las figuras principales de Move to heaven de Netflix. Contará la historia de un hombre con asperger y su tutor que inician un negocio de terapias, donde descubrirán las historias que dejaron varios fallecidos.

So not worth it en Netflix

Youngjae de GOT7, Minnie de (G)I-DLE, Han Hyun Min y Park Se Wan serán los actores principales de So not worth it de Netflix.

El drama girará en torno a la vida de un grupo de estudiantes de intercambio. Sus diferencias culturales desencadenarán más de una divertida anécdota.

Entérate detalles de lo que será la nueva serie original de Netflix producida en Corea del Sur para el mundo. Créditos: JYP Ent. / Cube Ent. / @ h_h_m0519

Paik’s spirit en Netflix

Será un documental dirigido por el famoso chef coreano Paik Jong Won, donde entrevistará a diversas personalidades más importantes de Corea del Sur mientras degustan de buena comida y una copa de vino.