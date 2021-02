MONSTA X: Kihyun habla de su vida escolar y agencia refuta caso de bullying

Desde la semana anterior, diversos idols y actores han sido acusados de cometer bullying durante su etapa escolar. Uno de ellos fue Kihyun, vocalista de MONSTA X, que se pronunció sobre el tema con una carta escrita en su fancafe. La agencia que lo representa también presentó evidencia para probar la inocencia de su artista.

El caso comenzó a discutirse desde el 22 de febrero, debido a una publicación en Pann escrita por un internauta que afirmaba haber estudiado junto a Kihyun en tercer año de la escuela media. ‘A’ acusó al artista de “delincuente”, de agredirlo, quitarle su dinero y obligarle a comprar cigarros.

Al día siguiente, la agencia Starship declaró que tomarían un tiempo para investigar los hechos y que estaban dispuestos a conversar personalmente con la presunta víctima. Además, recordaron que el cantante de K-pop había sido difamado anteriormente por otro usuario con una modalidad similar (2015), pero se comprobó que eran alegatos falsos.

Tal como lo mencionaron en ese primer comunicado, la agencia hizo público los resultados de su investigación el viernes 25. Starship presentó los reportes de estudiante de Kihyun tanto en la escuela media como en la preparatoria. En ambos documentos, los profesores describen las fortalezas de sus alumnos e incidencias sobre su conducta.

Documentos de Kihyun presentados por Starship. Foto: vía Twitter

El récord de Kihyun solo muestra comentarios favorables a su interés artístico, interpretación musical y canto. Según la traducción del portal Soompi, “los profesores expresan que Kihyun era amable y ayudaba a los demás. Era bueno al expresarse y le gustaba actuar en público; sin embargo, debía concentrarse en qué haría en el futuro”.

“Era amigable y leal, tenía sentido de responsabilidad por sus tareas y trabajaba para mejorar sus notas, pero a veces tenía problemas para concentrarse y se distraía con sus compañeros. Cuidaba a los demás en gimnasia, tiene un buen sentido del humor (...) y puede completar sus tareas una vez se enfoca en ellas”, expresan los maestros sobre su actitud.

El cantante de MONSTA X recibe similares comentarios en el reporte de preparatoria. “Tiene habilidades de liderazgo y hace que la clase trabaje en grupo, ayuda a sus compañeros en lugar de dejar de lado la responsabilidad a otros”.

Starship añade que conversaron con compañeros de colegio, profesores y administrativos para verificar que no participó en actos de violencia escolar.

La carta de Kihyun

Kihyun también se pronunció personalmente en una publicación para el fancafe de MONSTA X. El artista pidió disculpas por las preocupaciones generadas a los fans y describió sus pensamientos al recordar su vida escolar.

“Sé que tal vez otras personas podrían recordarme diferente, así que fui muy cuidadoso al pensar en mis memorias de esa época. Hubo miles de veces en las que dudé si existía un lado de mí que quizá ya no recordaba”.

Con nostalgia, Kihyun narra que pasaba el colegio cantando con sus amigos. Sobre su tercer año, recuerda que se reunieron entre compañeros a practicar la canción para la boda de su profesor y que todos se hicieron cercanos al pasar juntos sus recreos.

Kihyun de MONSTA X en el escenario. Foto: fansite

En referencia a sus calificaciones, expresó: “Claro que también me di cuenta que no fui muy fiel a mis estudios e hice cosas que no fueron apropiadas a mi posición. Continúo sintiendo responsabilidad sobre eso aunque ya soy adulto y no tengo excusa para quienes critiquen ello ahora”.

El cantante de “One more step” invocó a sus compañeros y pidió disculpas en caso de haber sido afectados por algún incidente. “Si hubo alguien que fue lastimado por mi inmadurez en esos días, quiero pedirles disculpas en este momento. También pido perdón a los fans por preocuparlos en esta situación. Como no puedo cambiar quien fui en el pasado, tomaré esta oportunidad para meditar en lo que soy ahora”.