Kai de EXO: “Aprendí a ser más respetuoso con la opinión de los demás”

Luego de su lanzamiento como solista, poco se supo sobre él. Sin embargo, ahora sorprende con una intensa sesión de fotos y entrevista. Kai de EXO reflexionó sobre su filosofía de vida a los 28 años de edad.

Sesión de fotos de Kai de EXO. Foto: Monotube

El idol K-pop mostró su mejor versión al posar para la revista publicada por Monotube, un canal de estilo de YouTube. La sesión fotográfica que consta de un total de 64 páginas y 50 cortes capturó los momentos naturales del artista, quien es el más feliz y libre del set.

Sesión de fotos de Kai de EXO. Foto: Monotube

El 2020 fue un año en el que Kai maduró, según su propia explicación. Asimismo, recapacitó sobre los sentimientos que tuvo cuando debutó como solista.

“Durante el último año, aprendí a ser más respetuoso con la opinión de otras personas (...) y, cuando llegué a la meta de las ventas de álbumes, me quedé con angustia cuando no pude lograrlo. El objetivo con los números no es ser feliz, sino centrarse en lo que es más importante para mí y centrarme en ‘organizar’”, detalló.

Sesión de fotos de Kai de EXO. Foto: Monotube

La súper estrella mostró varios conjuntos de la colección KAI X Gucci en colaboración con la marca de moda Gucci. Inspirada por el oso de peluche favorito de Kai, el cual se reflejó en el diseño en varios accesorios, incluida la ropa.

Asimismo, comentó su reacción al ver la aceptación de su creación para la reconocida línea de ropa.

Sesión de fotos de Kai de EXO. Foto: Monotube

“Desde que mi colección salió a la venta, he recibido varios osos de peluches de regalo por parte de mis fans. Los osos se han vuelto parte de mi vida cotidiana”, afirmó.

La sesión de Kai para Monotube será estrenada el 2 de marzo, pero sus seguidores pueden iniciar la preorden desde el viernes 26 de febrero (KST).