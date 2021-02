Un 24 de febrero del 2016 se emitía el primer episodio de Descendientes del sol, la historia de romance entre un soldado surcoreano y una cirujana. La historia conquistó rápidamente a los televidentes y se popularizó por la gran química de sus protagonistas Song Joong Ki y Song Hye Kyo: la famosa pareja Song Song.

Sin embargo, sacar adelante el proyecto no fue tan sencillo. Increíblemente, este fue rechazado por la cadena SBS antes de caer en manos de la televisora estatal KBS. Había dudas sobre el éxito del guion y la fuerte inversión que demandaba el drama preproducido. Los resultados fueron claros: DOTS cerró su capítulo final con 38,8% de rating.

A cinco años de su estreno repasamos cómo cambió la vida de su elenco principal, dónde se encuentran en el 2021 y qué proyectos tienen bajo la manga.

El romance Song Song

Song Joong Ki y Song Hye Kyo trabajaron juntos por primera vez interpretando al capitán Yoo Shi Jin y a la doctora Kang Mo Yeon. Sin embargo, su química en la ficción dio frutos en la vida real. La pareja comenzó su noviazgo en 2016 y se casaron en la llamada “boda del año” en octubre de 2017.

Sin embargo, el amor se apagó. Song Joong Ki y Song Hye Kyo anunciaron su divorcio en el 2019, dejando desconcertados a miles de sus fanáticos.

Descendants of the sun, Song Joong Ki, Song Hye Kyo

Song Joong Ki en el 2021

Descendants of the sun significó el regreso de Song Joong Ki a la escena del entretenimiento coreano luego de un prolongado hiatus. Aunque el actor ya tenía una carrera cimentada, tuvo que enlistarse en el servicio militar desde el 2013 hasta el 2015. Su retorno como Shi Jin volvió a disparar su popularidad internacional.

En el 2021, con 35 años de edad, Song Joong Ki lanzó un proyecto tras otro: la película Space Sweepers, blockbuster de misiones espaciales, y el drama Vincenzo donde interpreta a un consigliere de la mafia italiana. Ambos se distribuyen al mercado global por Netflix.

Vincenzo: el nuevo personaje de Song Joong Ki usa métodos cuestionables para impartir justicia. Foto: Hancinema

Song Hye Kyo en el 2021

Antes de dar vida a la Dra. Kang, Song Hye Kyo ya era una actriz aclamada en Asia. Dramas como Otoño en mi corazón y Full House le dieron fama en países de la región. Sin embargo, su protagónico en Descendientes del sol fue el punto cúspide de su carrera, al regresar a Corea luego de dos años filmando películas chinas.

En la actualidad, Song Hye Kyo sigue vigente como rostro de prestigiosas marcas de moda. Luego de actuar en Encounter (2019), la estrella de 39 años alista su vuelta a los K-dramas como la guionista de DOTS. Su nuevo proyecto será The Glory y comenzará a grabarse a mediados del 2021.

Song Hye Kyo en editorial fotográfica del 2021. Foto: Harper BAZAAR.

Kim Ji Won en el 2021

DOTS fue el siguiente gran proyecto de Kim Ji Won luego de su rol como la antagonista de Los herederos. Kim tomó el rol de la doctora y primera teniente Yoon Muyng Ju. Ella formó la pareja secundaria del drama y se ganó el cariño de los televidentes.

KIm Ji Won en el drama Descendants of the sun. Foto: KBS

Tras su participación en Descendants of the sun, Kim Ji Won logró obtener su primer protagónico en Fight my way (2017). En el 2021, con 28 años, la actriz aparece en el drama Amor en la ciudad, compartiendo roles estelares con Ji Chang Wook.

JI Chang Wook y Kim Ji Won en Lovestruck in the city. Foto: Netflix

Jin Goo en el 2021

Jin Goo interpretó al sargento Seo Dae Young alias ’lobo’, el mejor amigo del protagonista. Este personaje desarrolla su propia historia en el drama al enamorarse de Myung Ju (Kim Ji Won).

Jin Goo en Descendants of the sun

Ese mismo año, presentó otro drama para MBC, Night Light, donde tuvo un rol principal. Su último trabajo para televisión fue Legal High en el 2020. Actualmente tiene 40 años y se espera su regreso al plató.

Jin Goo en su perfil de Instagram. Foto: actor_jingoo/IG

Kang Shin Il en el 2021

El comandante Yoon, padre de Myung Joo en Descendientes del sol, fue interpretado por el renombrado actor Kang Shi Il. A sus 60 años, el artista todavía sigue vigente en el mundo del entretenimiento.

Los últimos dramas que interpretó fueron en el 2020 y son: Fix you, Fatal promise, Nobody knows y When the weather is fire.