SUPER JUNIOR inició con éxito la venta de The Renaissance y sus 13 versiones

Lo que ELF estaba esperando. SUPER JUNIOR inició la venta (preorden) del décimo álbum The Renaissance que contará con 13 versiones (una versión grupal, tres de unidades Passionate, Versatile y Beautiful) y según reportes de fans en Twitter, los discos de Eunhyuk, Donghae y Kyuhyun fueron las más solicitadas.

¿Qué incluye The Renaissance?

-The Renaissance grupal

Versión grupal de The renaissance de SUPER JUNIOR. Foto: Label SJ

1. Passionate Unit: Donghae, Siwon y Leeteuk

Passionate Unit: Donghae, Siwon y Leeteuk. Foto: Label SJ

2. Versatile Unit: Shindong, Kyuhyun y Eunhyuk

Versatile Unit: Shindong, Kyuhyun y Eunhyuk. Foto: Label SJ

3. Beautiful Unit: Yesung, Ryeowook y Heechul

Beautiful Unit: Yesung, Ryeowook y Heechul. Foto: Label SJ

Versión grupal o de las unicidades del álbum incluye:

1 Photobook

1 CD

1 Postcard

1 tarjeta fotográfica aleatoria de 2

1 póster doblado

1 special package box

Contenido del álbum The renaissance de SUPER JUNIOR. Foto: Label SJ. Foto: Label SJ

Versión individual

Nueve discos individuales de The renaissance de SUPER JUNIOR. Foto: Label SJ

Cada versión individual del álbum incluye:

2 Photobook (1 individual, 1 grupal)

1 CD

1 póster doblado

2 fotos cuadradas

1 foto del zodiaco

1 tarjeta fotográfica aleatoria de 2

1 foto impresión

Contenido del álbum The renaissance de SUPER JUNIOR. Foto: Label SJ. Foto: Label SJ

El décimo álbum conmemorativo a los 15 años de trayectoria musical de SUPER JUNIOR incluirá 10 canciones, donde se ha considerado a “Rain spell for me (versión remak), “Brun the floor” y “Tell me baby”.

Los temas mencionados fueron lanzados como parte de sus pre-promociones.

La fecha del lanzamiento oficial del décimo álbum The renaissance y el comeback de SUPER JUNIOR está programado para el 16 de marzo de 2021 .

Un representante de Label SJ sostuvo: “El nuevo disco se caracteriza por expresar a cada miembro de Suju y, en consecuencia, cada versión es diferente”.

En el caso de los fans peruanos Hato Perú ya inició la pre-orden, la cual vence el 27 de febrero, según sus redes sociales. Mientras que, Killari abriría sus pedidos en los próximos días.

Asimismo, los ELF peruanos vienen esperando el comunicado de Kasoo, que cuenta con hanteo, anunciando sobre la venta de The renaissance de SUPER JUNIOR.