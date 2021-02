Chungha reveló haber recibido terapia como resultado de contraer COVID-19

Chungha la rompe con su primer álbum Querencia. La artista recientemente se presentó como invitada del programa On & off de la cadena tvN y reveló sobre el tratamiento psicológico que recibió tras contraer COVID-19.

Si bien la solista K-pop de “Bicycle” ya superó la enfermedad, dijo haber sentido culpa por haber causado preocupación a los fans y artistas que estuvieron con ella sin que supiera sobre el virus.

“Creo que fui la primera celebridad en aparecer en las noticias por tener COVID-19. Sentí que todo era culpa mía. Todos asistieron al programa por mi culpa y, si no estuviera escrito en las noticias, habríamos sufrido menos. Estaba molesta porque se hablaba negativamente de los que me rodeaban debido a una figura pública como yo y eso me hizo sentir molesta”, afirmó.

Asimismo, explicó que para sentirse bien empezó a asistir a una terapia por casi un año.

“Comencé a recibir asesoramiento porque pensé que me ayudaría a resolver estos sentimientos de frustración y ambigüedad. Personalmente, no tengo una opinión negativa sobre la terapia. Yo también podía tomar medicamentos, pero quería mirar dentro de mi mente, así que he estado recibiendo asesoramiento durante un casi año”, precisó.

Finalmente, Chungha dijo haber mejorado mucho gracias a la asesoría psicológica que tuvo desde que contrajo la COVID-19, enfermedad por la que debió suspender sus proyectos musicales.

“Mientras tomaba un descanso, que no quería, me empecé a dar cuenta de lo que no conocía de mí y lo que realmente me gusta”, detalló.

Aquí puedes ver el programa completo de On & off en el que participó Chungha.