MTV Unplugged: qué es, origen, artistas y mejores shows musicales

Debido al anuncio del estreno de un MTV Unplugged de la banda BTS, muchos seguidores se preguntan por qué esto es un logro trascendental para la agrupación surcoreana integrada por RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook.

En la década de los 90, tener una sesión MTV Unplugged era uno de los logros más anhelados dentro de la industria musical. Fue la plataforma para consagrar a los músicos y las bandas más importantes del momento.

Este martes 23 de febrero, BTS se unirá al listado de selectos artistas que cuentan en su trayectoria con una sesión “desconectada”. Conoce en esta nota qué es un MTV Unplugged y qué otros músicos participaron de este programa.

¿Qué es y cuál es su origen?

MTV Unplugged es una serie de conciertos electroacústicos producidos por el canal de televisión estadounidense Music Television (MTV). La premisa principal del programa es que los artistas invitados ejecuten sus temas más conocidos con una instrumentación distinta a la habitual.

Se atribuye el origen del programa a una presentación de Bon Jovi en los MTV Video Music Awards de 1989. Durante la actuación, el líder de la banda, Jon Bon Jovi, y el guitarrista Richie Sambora interpretaron “Livin on a prayer” y “Wanted dead or alive” con guitarras electroacústicas de seis y 12 cuerdas. No obstante, los productores del show nunca confirmaron esa afirmación.

¿Cuál es el mejor MTV Unplugged de la historia?

Durante los 32 años de emisión del programa, se han presentando intérpretes y agrupaciones de distintos géneros y nacionalidades. Sin embargo, existe un puñado de sesiones que trascendieron más que otras.

Pearl Jam

Grabada en 1992, pero liberada en servicios de streaming en octubre de 2020, esta sesión muestra a la banda de Seattle tocando los temas de su álbum debut Ten en un formato acústico y con un Eddie Vedder dosificado a comparación de sus shows en vivo.

Florence & The Machine

La sesión se grabó en diciembre de 2011 y fue editada en CD y DVD. Es el segundo álbum en vivo de la banda y contó con la participación de Josh Homme, vocalista del grupo de stoner rock Queens of Stone Age.

Alice in Chains

Fue la primera presentación de la banda luego de tres años de inactividad. También es una de las últimas presentaciones de Alice in Chains con su formación original debido a que meses después el vocalista, Layne Staley, se alejaría de los escenarios hasta su muerte en 2002.

Mariah Carey

La interprete de “All I want for Christmas is you” fue la primera cantante en tener su Unplugged. Además de ejecutar temas de sus discos anteriores, la artista versionó “I’ll be there” de The Jackson 5. Su edición en CD vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo, de las cuales solo 5 millones fueron adquiridas en Estados Unidos.

Alanis Morissette

Grabada en septiembre de 1999. Esta sesión en vivo se editó en físico e incluyó canciones de sus dos discos de estudio anteriores, tres temas inéditos y un cover de “King of pain” de The Police.

Shakira

Fue el primer Unplugged en español que se transmitió en Estados Unidos y Europa. Asimismo, es considerado como una de las mejores presentaciones en vivo de Shakira. Durante la grabación, la artista colombiana presentó nuevas versiones de sus temas “Ojos así” y “Ciega, sordomuda”.

Soda Stereo

Soda Stereo se negó durante varios años a grabar un MTV Unplugged debido a que la banda deseaba tocar con sus instrumentos habituales, pero con modificaciones en la ejecución. No obstante, cuatro de los 13 temas que pertenecen a esta sesión fueron acústicos. Entre el setlist destaca la inclusión de cuatro canciones que quedaron fuera de la versión final de Sueño Stereo: “Sonoman”, “Planeador”, “Coral” y “Superstar”.

Nirvana

Fue una de las últimas presentaciones en vivo de Nirvana. En este show, la banda de grunge añadió arreglos de percusión y guitarra a sus canciones. Además de sus propios temas, la agrupación realizó covers de The Vaselines, David Bowie, Meat Puppets y Leadbelly.

¿Cómo se hace para ir a un concierto MTV Unplugged?

Para asistir a un MTV Unplugged debes registrarte en la web oficial de MTV. Si eres seleccionado, serás contactado por la producción del programa. No obstante, debido a la pandemia de la COVID-19 las presentaciones redujeron su aforo parcial o totalmente.

Artistas que grabaron un MTV Unplugged

Desde su estreno en televisión, más de 100 artistas grabaron un MTV Unplugged. En la siguiente tabla se encuentran todos los intérpretes y agrupaciones que participaron de este programa.

Artistas de habla alemana Herbert Grönemeyer, Die Fantastischen Vier, Die Ärzte, Die Toten Hosen, Scorpions, Gentleman, Cro, Andreas Gabalier Artistas de habla hispana Los Fabulosos Cadillacs, Caifanes, Charly García, Café Tacuba, El Tri, Los Tres, Soda Stereo, Illya Kuryaki and the Valderramas, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Santa Sabina, Aterciopelados, Spinetta y los Socios del Desierto, Los Ratones Paranoicos, Maná, Shakira, La Ley, Alejandro Sanz, Diego Torres, Ricky Martin, Julieta Venegas, Camila, Zoé, PXNDX, Los Tigres del Norte, Juanes, Kinky, Pepe Aguilar, Enrique Bunbury, Miguel Bosé, Emmanuel, Molotov, Los Auténticos Decadentes, Café Tacvba, Fobia Artistas de habla inglesa Stevie Ray Vaughan & Joe Satriani, Indigo Girls & Michelle Shocked, Elton John, Aerosmith, The Cure, Paul McCartney, Sting, R.E.M, Elvis Costello, Annie Lennox, John Mellencamp, K.D. Lang, Mariah Carey, Eric Clapton, Pearl Jam, Arrested Development, 10,000 Maniacs, Bruce Springsteen, Duran Duran, Neil Young, Roxette, Stone Temple Pilots, Nirvana, The Cranberries, Phil Collins, Lenny Kravitz, Hole, Bob Dylan, Chris Isaak, Kiss, Alice in Chains, OASIS, George Michael, Bryan Adams, Fiona Apple, Jewel, Alanis Morissette, The Corrs, Jay-Z, Dashboard Confessional, Staind, Lauryn Hill, Rock and Roll Realschule, Ken Hirai, Björk, Alicia Keys, Korn, Bon Jovi, Adele, All Time Low, Paramore, Katy Perry, Miley Cyrus, Placebo, Shawn Mendes, Biffy Clyro, Liam Gallagher, Miley Cyrus Artistas de habla japonesa Hikaru Utada, Ken Hirai, Kana Nishino, Nana Mizuki Artistas de habla portuguesa Marcelo Nova, Barão Vermelho, Legião Urbana, João Bosco, Gilberto Gil, Moraes Moreira, Titãs, Gal Costa, Rita Lee, Os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Art Popular, Lulu Santos, Cássia Eller, Roberto Carlos, Cidade Negra, Jorge Ben Jor, Kid Abelha, Marina Lima, Charlie Brown Jr., Zeca Pagodinho, Ira!, Marcelo D2, Engenheiros do Hawaii, Cachorro Grande, Ultramen, Wander Wildner, Ultraje a Rigor, O Rappa, Lenine, Zeca Pagodinho, Lobão, Sandy e Junior, Paulinho da Viola, Lulu Santos.

BTS en MTV Unplugged

El grupo surcoreano se unirá al listado de artistas que tengan en su discografía un MTV Unplugged. La presentación de BTS en la serie de conciertos electroacústicos de la cadena estadounidense se estrenará el martes 23 de febrero del 2021.

Además de sus hits recientes “Dynamite” y “Life goes on”, un cover también estaría incluido dentro de la lista de canciones.