Goolmin, Yukjo, Hyeyoung, Sunoh y Jojo protagonizaron los primeros pósteres de Love alarm 2. A pocas semanas del estreno de la segunda temporada, Netflix Korea compartió imágenes de Go Min Si, Kim Si Eun, Jung Gu Ram, Song Kang y Kim So Hyun interpretando a sus icónicos personajes.

Lo que ha llamado la atención entre los fans del K-drama y el webtoon es la frase que lleva cada banner. A continuación, te mostraremos la traducción, posible significado detrás de cada uno y todo sobre lo que sabemos de la esperada producción.

Pósteres de los personajes de Love alarm 2

Póster de Go Min Si, Goolmin de Love alarm

Go Min Si es la primera en la lista para analizar su póster. Esta es la traducción de la cita que se lee en el banner de la actriz de Love alarm.

Goolmin: “¿Quién, yo? ¿Por qué? ¿Y yo exactamente?”

Según varios fans del drama y webtoon, el personaje de Go Min Si estaría recurriendo a la victimización, tal y como lo hizo desde la primera temporada o también lamentándose de no haber logrado alcanzar fama.

Póster de Yukjo, Kim Si Eun de Love alarm

Yukjo interpretado por Kim Si Eun es uno de los dos personajes que aparece llorando en los pósteres promocionales de Love alarm 2. Esta es la traducción de su mensaje:

Yukjo: “Conozco esa sensación de un corazón que quema (o arde). ¿Cómo puedo superar eso?”

Esta frase se interpreta, según la apreciación de varios fanáticos de la serie de Netflix, al sufrimiento en silencio que ha vivido como novia de Sunoh. Yukjo sabe que su pareja ama a otra persona.

Póster de Hyeyoung, Jung Gu Ram de Love alarm

Esta es la traducción de la cita que acompaña la foto de Jung Gu Ram: “Hyeyoung: Si esa cosa suena o no, no me importa”.

Para muchos seguidores del Team Hyeyoung esto significa que seguirá luchando por el amor de Jojo, aunque esto signifique que podría perder la amistad de su mejor amigo, Sunoh.

Póster de Sunoh, Song Kang de Love alarm

Traducción del banner de Song Kang. “Sunoh: De ahora en adelante, confiaré solo en lo que me digan tus ojos”.

Aunque a muchos fans del Team Sunoh les conmovió ver al actor llorando en el banner, considera que el mensaje va dedicado a Jojo. Y tal vez será quien se quede con el amor de la protagonista.

Póster de Jojo, Kim So Hyun de Love alarm

La última traducción del póster de Kim So Hyun: “Jojo: Le dije desde la primera vez que me gustaba”.

El mensaje que deja la protagonista de Love alarm 2 pone en debate, nuevamente, a los fans del Team Sunoh y Team Hyeyoung.

Las seguidoras de Song Kang consideran que se refiere al personaje que interpreta el actor porque fue el primer amor de Jojo.

Mientras que las fanáticas de Jung Gu Ram mencionan que según el drama, Jojo acepta los sentimientos de Hyeyoung desde la primera vez, mientras que con Sunoh tuvo que pasar un tiempo.

¿Cuándo se estrena Love alarm 2?

El estreno de love alarm 2 será el 12 de marzo . Todavía no se ha confirmado si Netflix lanzará todos los episodios o será uno por semana.

Love alarm 2 tráiler

El tráiler de Love alarm 2 todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero se espera que Netflix Korea sea el primero en mostrar el adelanto al igual que pasó con los pósteres de los personajes de K-drama, Goolmin, Yukjo, Hyeyoung, Sunoh y Jojo.

Love alarm webtoon

El drama estuvo inspirado en el webtoon del mismo nombre. Dicha historia ya llegó a su fin por lo que varios fans saben quién se ganará el amor de Jojo.

