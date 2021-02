Hwang In Yeop sobre True Beauty: “Yo no habría dejado ir a Jugyeong”

El triángulo amoroso de True beauty podría haberse resuelto de otra forma según Hwang In Yeop. Luego de haber pasado más de siete meses dándole vida a Seojun, el popular actor reveló qué habría hecho él respecto a su amor no correspondido por Jugyeong.

En conversación con la revista W y su edición de marzo, Hwang In Yeop expresó su sorpresa al ver cuánta gente se declaraba ’Team Seojun’ a pesar de ser el second-lead de la historia. Su popularidad fue tal que lo reconocían en la calle. “Aunque usara mascarilla, la gente miraba los piercings y el cabello y comentaban ‘¡Oh, es Seojun!‘”, relató.

Jugyeong, Suho y Seojun: el triángulo amoroso de True beauty. Foto: tvN

Han Seojun, el muchacho de apariencia rebelde y corazón amable que se enamoró de Lim Jugyeong. La actitud de este personaje se ganó el aprecio de los fans, por lo que varios esperaban un desenlace favorable para su historia de amor. Sin embargo, en el drama no logra desarrollar su romance, ni siquiera cuando Suho (su mejor amigo y novio de la protagonista) se va del país indefinidamente.

“Hay algo que lamento. Si hubiera sido yo (en lugar de Seojun), no habría dejado ir a Jugyeong. No me habría quedado al lado de Jugyeong solo para dejarla ir después”, expresó Hwang In Yeop.

Según el actor, lo ideal habría sido confesar sus sentimientos en ese periodo de ausencia, no esperar tanto para actuar. “Quizá habría estado bien un año después de que Suho se fue”, argumentó.

Hwang In Yeop. Foto: W magazine, marzo 2021

Hwang In Yeop opina que no habría faltado a la amistad de haberse declarado en ese momento, pues “Suho, de todas formas, fue quien terminó con Jugyeong”.

Sin embargo, la estrella en ascenso es consciente de que este es un dilema complejo en la vida real. “No estoy seguro. Si escojo la amistad, solo perdería el amor. Pero si escojo amor, debo estar preparado para perder ambas cosas. Sin embargo, todavía no he encontrado a esa persona”, concluyó.

Hwang In Yeop ASMR

Este video ASMR es parte del contenido especial de Hwang In Yeop para la revista de moda W Corea. El actor prueba sus dotes como chocolatero al decorar algunos dulces.

