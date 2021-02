SHINee is back: Don’t call me es número 1 en iTunes en más de 30 países

Luego de casi tres años, Onew, Key, Minho y Taemin de SHINee se reúnen para el lanzamiento de su sétimo álbum Don’t call me, que se posicionó número uno en iTunes en más de 30 países.

Perú figura en la lista de países que colocaron en la cima de reproducciones el disco que marca el regreso del grupo K-pop.

México, Chile, Argentina, Colombia, Brasil también ubicaron en el primer lugar de iTunes Don’t call me de SHINee.

La canción principal “Don’t call me” del sétimo álbum también se ubicó en los primeros lugares en iTunes.

Aquí la lista completa:

SHINee en YouTube

El MV de SHINee se estrenó en YouTube y a las 9.00 a. m. del 22 de febrero (EST) y superó los 1.7 millones de reproducciones.

Fanchant “Don’t call me”

Como es tradición entre los fans de K-pop, los fanchants de “Don’t call me” fueron compartidos por los Shawol.

Este es un extracto:

Don’t call me

Check this out yo’ll

Don’t call me

Don’t call me

I don’t want you back, don’t call me

Don’t call me

Don’t call me

I keep saying,

next time in yout life

Don’t call me

Don’t call me

Yeahhhh

Don’t call (SHINee)

Fanchant completo de “Don’t call me” de SHINee.

Entrevista SHINee

En una reciente entrevista para Q&A, le pidieron a SHINee dedicar un mensaje de aliento a sus miembros por el lanzamiento del álbum Don’t call me. Estas fueron sus respuestas:

Onew : “Divirtámonos y disfrutemos nuestras promociones. Gracias siempre. ¡Daré lo mejor de mí!”.

: “Divirtámonos y disfrutemos nuestras promociones. Gracias siempre. ¡Daré lo mejor de mí!”. Key : “Nuestros miembros están pasando por mucho. Sigamos trabajando duro”.

: “Nuestros miembros están pasando por mucho. Sigamos trabajando duro”. Minho : “Nuestros miembros han trabajado duro. Vamos a animarnos y hacerlo bien para este álbum. ¡Fighting!”.

: “Nuestros miembros han trabajado duro. Vamos a animarnos y hacerlo bien para este álbum. ¡Fighting!”. Taemin: “Hicimos un gran trabajo. Ánimo por el resto de nuestras promociones”.

Traducción @latamshinee

Entrevista completa