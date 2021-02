Es viral en internet. Se estrenó un nuevo capítulo del reality Youth with you 3 y nuevamente los comentarios como mentora de Lisa de BLACKPINK causan impacto en la audiencia. Primero fue por el concursante Tony Yu y ahora llegó el turno de Liang Sen.

Luego de realizar una enérgica presentación con ritmos latinos, el participante se colocó al centro del escenario para escuchar las apreciaciones de los mentores.

Cuando llegó el turno de Lisa de BLACKPINK, la artista le pidió que le enseñe su técnica de baile al trainee de Youth with you 3.

“No he visto actuaciones parecidas antes. Parece que no vino al programa a competir, sino a divertirse. Bastante bien. Todo muy fluido con su estilo de baile. Yo quiero aprenderlo. ¿Puede enseñarme?”.

Al recibir los buenos comentarios, Liang Sen solo atinó a responder “No hay problema”.

Pero el momento viral llegaría minutos después durante la emisión de Youth with you 3, cuando Lisa de BLACKPINK le preguntó al joven aprendiz sobre cómo mantenía tan brillante su cabeza rapada.

“Antes de que quiera comentar sobre tu programa. Quiero preguntar algo. No sé si es de mala educación preguntar o no. Pero tengo mucha, mucha curiosidad al respecto... ¿Te maquillaste la cabeza? Porque es realmente brillante y húmedo. Es como una piel impecable”.

Al respecto, otro de los mentores de Youth with you 3 añadió a su consulta si utilizaba aceite. Liang Sen no se amilanó y respondió el “secreto” detrás de su brillante cabeza rapada.

“De hecho, antes de subir al escenario me he quitado un poco (de brillo). Esta pulido. Quizás he estado en el centro de atención durante demasiado tiempo y el aceite (exceso de sudor) o algo similar comienza a brillar. Por eso brilla. De hecho, no usé maquillaje. Es sudor”.

Ante la situación, Lisa de BLACKPINK le pidió perdón al participante de Youth with you 3 y aclaró que su comentario se trataba de un halago.

Y finalmente Liang Sen concluyó su intervención diciendo: “Está bien. No importa. No te preocupes por eso”.