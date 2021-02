La actriz Go Min Si acaparó gran atención del público internacional luego de participar en el drama Sweet home de Netflix. Recientemente, la actriz ofreció una entrevista para Star1, en la que habló sobre su relación amical con Song Kang, actor con quien también trabajó en Love alarm.

Sesión de fotos de Go Min Si. Foto: Star 1

Asimismo, la joven artista dijo estar agradecida por el gran recibimiento que tuvo Sweet home, show en el que dio vida el papel de Lee Eun Woo. También dijo que no se cansa de ver la serie.

“Sin importar cuántas veces lo mire una y otra vez, se siente como si lo viera por primera vez y no me cansa (...) Gracias a todo el público por el amor y apoyo que nos han dado”, señaló.

Respecto a la relación amical con Song Kang y también el actor Lee Do Hyun, Go Min Si, de Love alarm, detalló que la química fluyó de manera natural en el rodaje y debido a la poca diferencia de edades congeniaron muy bien.

“Había una vibra buena (con Song Kang). Los tres tenemos casi la misma edad nos divertimos mucho durante la filmación. Siempre fui feliz durante el tiempo que estuvimos en el set”.

Go Min Si volverá a reunirse con Song Kang en la segunda temporada de Love alarm 2, el cual será estrenado el 14 de marzo. Además, el recordado Sunoh le envió un camión de regalo al set del drama Mount Jiri.

Por otra parte, la actriz protagonizará el K-drama Youth of may junto a Lee Do Hyim para la televisora KBS2. El estreno de esta producción todavía no ha sido confirmada.