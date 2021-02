¡Imperdible! Vincezo promete ser el drama que cautivará a la audiencia, no solo coreana, sino internacional. La nueva serie de Netflix tiene como actores principales a Song Joong Ki, Yeo Bin y Ok Taecyeon.

Aquí te contaremos todo sobre el K-drama, horarios, cómo ver gratis, sinopsis, tráiler y más. Esta producción de tvN y Netflix revelará nuevos capítulos todos los sábados y domingo.

Vincenzo con Song Joong Ki se estrenará al finalizar la emisión de Mr. Queen. Foto: tvN

Horario para ver Vincenzo en Netflix

Vincenzo se estrenará por todo lo alto el sábado 20 de febrero a las 9.00 p. m. (KST).

Revisa el horario, según tu país de origen.

Vincenzo en Perú : 7.00 a. m.

Vincenzo en Indonesia : 7.00 p. m.

Vincenzo en Colombia : 7.00 a. m.

Vincenzo en Malasia : 8.00 p. m.

Vincenzo en México : 7.00 a. m.

Vincenzo en Filipina s: 8.00 p. m.

Vincenzo en Chile : 8.00 a. m.

Vincenzo en Argentina : 8.00 a. m.

Vincenzo en Estados Unidos : 8.00 a. m.

Vincenzo en España: 2.00 p. m.

Song Joong Ki empuña un arma en still oficial de Vincenzo. Foto: tvN

Actores de Vincenzo

La producción de tvN marcaría el regreso de Song Joong Ki luego de casi dos años al mundo de los K-dramas. La última fue Arthdal chronicles junto a Jang Dong Gun, Kim Ji Won y Kim Ok Bin.

De igual forma, Jun Yeo Bin estrenó su última serie en 2019 titulado Be melodramatic con Chun Woo Hee, Han Ji Eun y Ahn Jae Hong.

Para Ok Taecyeon, Vincenzo es el drama coreano luego de casi un año de The game: Towards Zero.

Song Joong Ki mostrará una nueva faceta de su actuación con el personaje de Vincenzo. Foto: tvN

Cómo ver gratis Vincenzo en Netflix

Si eres nuevo suscriptor podrás acceder a ver por 7 días gratis los capítulos de Vincenzo en Netflix y todo su catálogo de series, películas y documentales.

Vincenzo en Netflix. Foto: Web Netflix

Sinópsis de Vincenzo en Netflix

Cuenta la historia de un abogado (Song Joong Ki) que regresa a Corea bajo el nombre de Vincenzo huyendo de la mafia italiana. Cuando llega a su país de origen encuentra el amor en otra abogada. Juntos buscarán hacer justicia a su modo.

Tráiler de Vincenzo en Netflix