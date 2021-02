GOT7 vuelve con “Encore” y nuevo canal de YouTube: mira el teaser de su MV

GOT7 reveló la sorpresa que guardaban para Ahgase. Se trata de su nueva canción “Encore” que será estrenada como MV el 20 de febrero a las 6.00 p.m. KST. Este regalo para el fandom vuelve a probar que el grupo musical permanece unido aunque sus integrantes pertenezcan a distintas agencias.

El teaser de “Encore” revela que la producción del MV es sencilla. Muestra a los siete integrantes juntos en su estudio. Hay tomas divertidas que resaltan la excelente química entre ellos y las risas abundan en las imágenes seleccionadas.

Cabe resaltar que este video no está albergado en la cuenta antigua de YouTube de GOT7, sino en el perfil del sello Warner Music Korea. Asimismo, los artistas han creado un nuevo canal que está cerca de cruzar los 100.000 suscriptores.

Horas antes, JB, Mark Tuan, Jinyoung, Jackson Wang, Youngjae, BamBam y Yugyeom publicaron estas misteriosas instastories. Cada uno escribió una letra que al final completaba la palabra “encore”.

Los siete perfiles de GOT7 publicaron en historias. Foto: Instagram

Internautas asocian la elección de este nombre al último disco de GOT7, el cual se tituló Breath of love: Last Piece. En los conciertos, un encore es el añadido que realiza el artista cuando el público piensa que el show terminó. Ese precisamente es el mensaje que los integrantes de la boyband han repetido varias veces desde que terminaron su contrato: no es el final, sino un nuevo comienzo.

Proyectos individuales de GOT7