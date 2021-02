Good Hye Sun dio detalles de su vida sentimental: ’'Estoy enamorada’'

Luego un par de meses alejada de la escena mediática, Goo Hye Sun, la recordada actriz de Boys over flowers, participó como invitada en el primer episodio del programa Sky de la cadena KBS, donde habló sobre su vida personal.

Captura del programa Sky que tuvo como invitada a Goo Hye Sun. Foto: KBS

La entrevista a la artista fue realizada por la famosa actriz Kim Soo Mi, quien es conocida por ser directa y franca. La veterana le reveló a la estrella del Hayllu la impresión que le daba respecto a su personalidad.

“Siento que eres del tipo quisquillosa. No creo que tengas muchos amigos. No podría actuar en una película que dirijas porque probamente estaríamos discutiendo”, expresó.

Asimismo, Goo Hye Sun habló sobre sus dificultades para conciliar el sueño y mantener un horario regular debido a su agenda.

“He tomado pastillas medicadas para dormir por más de 13 años por el trabajo que hago en la industria. Parece que mi cerebro olvidó cómo dormir”, acotó.

En otro momento, Kim Soo Mi le preguntó a Goo Hye Sun “si estaba sola” y la actriz de Boys over flowers no dudó en responder que se sentía enamorada.

“Salgo mucho, sabe. Este mundo está plagado de hombres. Estoy enamorada”, acotó.

La veterana artista apoyó la revelación que le dio su joven colega y le dijo: “Si te casas, envíame una invitación. Iré a tu boda”.

En setiembre de 2020, Goo Hye Sun también tocó el tema sobre el amor en su vida PARA Sportiv News y sostuvo que tiene la esperanza de encontrar a la persona ideal.

“Tengo una vida sólida no hubo cambios desde mi matrimonio o divorcio. No hay nuevo amor. No estoy abriendo mi corazón a un nuevo amor, pero sé que lo que encontraré”, refirió.