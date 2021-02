Cha Eunwoo reveló que hizo llorar al director de True beauty con su actuación

Cha Eunwoo llegó a su máximo auge al participar en True beauty, una de las series coreanas más populares a nivel global. Durante la emisión del drama, e incluso antes del estreno, en las redes sociales se criticaba su trabajo.

Cha Eun Woo en Instagram. Foto: captura

Al respecto, el miembro de ASTRO sostuvo, en una entrevista con el Diario Sport Chosun, que hizo caso omiso a los malos comentarios y solo se concentraba en escucharlos consejos de las personas de su entorno cercano.

“Preferí no indagar en las opiniones externas porque mis oídos pueden temblar. Tiendo a escuchar a las personas que me rodean para trabajar en mejorar los puntos que me señalan”.

Cha Eun Woo en detrás de cámaras para True Beauty. Foto: Eunwoo/Instagram

Asimismo, Cha Eunwoo recalcó que estuvo absorto en la controversia sobre sus habilidades de actuación.

“Siento que hice lo mejor que pude por mi trabajo, yo mismo me califico. Cuando superviso mi actuación me digo: ‘Por qué hice eso?’ No estoy concentrado en comentarios negativos”.

Por otra parte, el actor de True beauty reveló, para Xports News, que hizo llorar al director con su actuación en la escena donde Suho se enfrenta a su padre en el hospital por la muerte de su mejor amigo Seyeon.

“Debido a que la narración era profunda, la imaginé previamente en mi cabeza y me decía: ‘Suho debió haber pensado esto y aquello’, y me guardé las lágrimas para el rodaje”.

“En la escena del hospital pidiéndole a Jung Joon Ho que me dejara en paz, mi padre en el drama. En ese momento, yo estaba llorando y cuando marcaron el corte, el director también lloró. De cierta manera me sentí orgulloso lo suficiente para pensar en mí mismo como ‘bien hecho’”.

Captura de escena de True beuty. Foto: composición Xports News / tvN

De momento, no se ha confirmado en qué otro drama podría trabajar Cha Eunwoo, pero si se reveló que será imagen de GQ Korea, edición marzo. En aquella sesión fotográfica el actor lució un look completamente diferente al que tiene acostumbrado a sus fans lo que provocó gran asombro entre ellos.