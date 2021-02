Cha Eunwoo realiza cambio de look y deja atrás a ‘Suho’ de True beauty

True beauty fue uno de los dramas más populares de finales de 2020 e inicios de 2021, y aunque llegó a su final el último 4 de febrero, uno de sus actores sigue dando de qué hablar. Se trata de Cha Eunwoo, quien se realizó un cambio de look y dejó atrás su imagen como ‘Suho’.

Cha Eun Woo es un cantante, modelo y actor de 23 años. Foto: Fantagio/tvN

La revista GQ Korea adelantó con tres fotografías que tendrá como imagen principal de su edición de marzo 2021 al miembro de ASTRO.

Para sorpresa de sus seguidores, Cha Eunwoo apareció con un peinado diferente al que mostró como su personaje de Suho en True beauty.

Cha Eunwoo en True Beauty. Foto: tvN

El idol K-pop dejó atrás el peinado ordenado y optó por la cabellera alborotada.

Se supo que la sesión de fotos de Cha Eunwoo para la revista GQ Korea fue en colaboración de la marca de carteras Rimowa.

En la edición de marzo del magazine coreano también aparecerán los actores Hyun Bin de Crash landing on you e Im Si Wan de Run on.

Estas son las fotografías del cambio de look de Cha Eunwoo para GQ Korea.

Sesión de fotos de Cha Eunwoo para la edición marzo 2021. Foto: GQ Korea

Sesión de fotos de Cha Eunwoo para la edición marzo 2021. Foto: GQ Korea

Sesión de fotos de Cha Eunwoo para la edición marzo 2021. Foto: GQ Korea

Como se recuerda, la revista coreana ya había tenido como imagen principal al miembro de ASTRO en su portada para la edición de diciembre de2018.

Sesión de fotos de Cha Eunwoo para la edición diciembre de 2018. Foto: GQ Korea

Sesión de fotos de Cha Eunwoo para la edición diciembre de 2018. Foto: GQ Korea

Sesión de fotos de Cha Eunwoo para la edición diciembre de 2018. Foto: GQ Korea

Sesión de fotos de Cha Eunwoo para la edición diciembre de 2018. Foto: GQ Korea

La última actualización de Cha Eunwoo en Instagram fue el 4 de febrero, día que emitieron el capítulo final de True beauty. En ella, se pudo ver todos los regalos que recibió: globos con las iniciales de su nombre y arreglos florales. Todos en la parte posterior de un auto, una práctica que se está volviendo común para las celebraciones de los actores, quienes debido a la pandemia no pueden realizar reuniones o fiestas.