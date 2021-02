Lisa de BLACKPINK enciende Youth with you 3: mira su baile para iQIYI

¡Lisa está de regreso en Youth with you! La tercera temporada del reality de competencia chino comienza su emisión oficial el 18 de febrero, y como adelanto se reveló la exhibición de habilidades de los mentores, destacados artistas encargados de entrenar a los aprendices que sueñan con debutar en la final del programa.

En el 2020, la rapera y bailarina principal de BLACKPINK fue convocada para la segunda temporada del show, donde participaban aprendices femeninas. Su participación causó furor al revelar una faceta que no se había visto antes en Lisa. La idol tailandesa mostró dedicación y exigencia para pulir las destrezas de las concursantes. Este 2021, le tocará evaluar a trainees masculinos.

Panel de mentores y PD de Youth with you 3. Foto: iQIYI

Antes de iniciar la clasificación de los aprendices por niveles en Youth with you 3, los mentores de baile, canto y rap lucieron su capacidad en cada una de sus especialidades.

Lisa escogió dos canciones de géneros distintos para demostrar la versatilidad de su técnica. El primer tema fue “Lover”, del solista chino Cai Xukun, donde predominó un estilo de baile sensual con floorwork. En contraste, la performance de “Intentions” (Justin Bieber ft Quavo) probó a los espectadores del show que Lisa también domina el swag y el estilo hip hop.

Cómo ver Youth with you 3

Youth with you 3 es un programa on demand que se emitirá por iQIYI. Esta plataforma tiene aplicativo para android, iOS y también estará disponible en la página web para PC. Se estrenarán dos episodios cada semana (jueves y sábados) desde el 18 de febrero.

Lisa en YouTube

Lisa tiene un canal de YouTube (LiliFilm Official) que está cerca de cruzar los seis millones de suscriptores. Es la plataforma que ella usa para compartir su talento como bailarina.

Hasta la fecha, tiene cinco videos de danza: “Malamente”, “Cravin”, “Mushroom Chocolate”, “City girls” y el LILI’S Film (The Movie) musicalizado con “Tomboy” de Destiny Rogers.