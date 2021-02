Internauta que denunció a Park Ji Hoon fue multado por difamación

En 2017, Park Ji Hoon se encontraba en todo su apogeo debido a Wanna One, pero una denuncia sobre bullying escolar afectó su reputación. En un foro abierto, un internauta denunció al idol K-pop de haberlo agredido por seis años durante su etapa en la escuela.

Park Ji Hoon, WANNA ONE, Kang Min Ah, Blue spring from a distance

Y tras casi cuatro años, la verdad salió a la luz. Ko Seoung Woo, abogado de ahora actor reveló que sus investigaciones determinaron que el denunciante era un hombre de 28 años, que se dedicaba a labores administrativas y jamás tuvo vínculo cercano a su defendido.

“Estuve escupiendo en mi pantalla cada vez que aparece Park Ji Hoon. Si estás leyendo esto prepárate para ser destruido. Teme a mi verdad”. Decía en parte del comentario emitido por el presunto demandante.

En la historia contó varios detalles, que hoy sabemos que son mentira, sobre cómo durante años lo hostigó en la escuela secundaria.

En un comunicado a la prensa, Ko Seoung Woo dijo: “El denunciante resultó ser un hombre de 28 años que dijo haber inventado toda la historia ‘solo por diversión’. Era un oficinista administrativo que ni siquiera residía en el mismo vecindario que Park Ji Hoon”.

Park Jihoon, Kpop, WANNA ONE, comeback

Según informó Insight Korea, el internauta fue multado con un millón de wones por difamación y haber dañado la imagen del artista coreano al haberlo acusado por bullying escolar.

Aunque la popularidad de Park Ji Hoon cayó después de la denuncia, continuó con su carrera como solista y actor. En el 2019 participó en el drama Flower crew: Joseon marriage agency de jTBC.

Este 2021, el ex Wanna One se prepara estrenar Blue spring from a distance de la cadena TBA y participará junto a Kang Min Ah, actriz que triunfó en popularidad con True beauty de tvN.