Yaongyi, creadora de True beauty, presenta a su hijo y habla de su vida

“Él es mi motivación y lo más valioso que tengo”. Con estas palabras, Yaongyi presentó por primera vez a su hijo y reveló que todo este tiempo lo educó sola. La exitosa dibujante es autora de True beauty, uno de los webtoons más populares a nivel internacional que fue lanzado en el 2018.

La fama de su creación, que tiene traducción oficial en nueve idiomas, fue tan grande que se adaptó en formato K-drama de 16 episodios. La versión protagonizada por Moon Ga Young, Cha Eun Woo y Hwang In Yeop también fue un éxito global.

¿Quién es Yaongyi?

Yaongyi es el seudónimo de Kim Na Young, una dibujante de 29 años. Antes de dedicarse a los webtoons era modelo de tiendas online, pero su verdadera vocación siempre fue el arte, según declaró en una entrevista para LINE.

Jugyeong (personaje de True beauty) y Yaongyi. Foto: Naver/Instagram

A pesar de su fama, no se conocían muchos detalles sobre su vida personal. El martes 16 de febrero, la artista reveló que era madre de un pequeño que está a punto de iniciar la escuela. En las fotos, Yaongyi sostiene la mano de su hijo y son captados de espaldas.

“Tengo un pequeño que es más precioso que mi vida. Lo he protegido más que a mí misma y seguiré haciéndolo. Él no ha estado lejos de mí por ningún momento, pero ahora está a punto de ser un estudiante. Es mi motivación y lo más valioso que tengo, y lo voy a proteger para siempre. Gracias a él, he ganado fuerza en los días que me sentía cansada”, detalló.

Yaongyi habló por primera vez de su vida familiar. Foto: Instagram

Yaongyi también agradeció a sus familiares por apoyarla en todo este tiempo. Su agenda era muy apretada. En una entrevista previa, la artista había confesado la presión que tenía por cumplir los plazos de entrega de su webtoon, proyecto que sigue lanzando capítulos semana a semana. En promedio, tiene que amanecerse por cuatro días cada vez que elabora una nueva entrega.

“Hay momentos cuando se siente difícil criar sola a un hijo, pero cuando ves su risa ese cansancio desaparece. Trabajaré duro para protegerlo”, concluyó la dibujante.

Yaongyi detalló que sintió temor al escribir las líneas anteriores, pero agradeció a sus seguidores por escuchar su verdadera historia. En el 2019, contó que era divorciada y actualmente tiene una relación sentimental con otro artista de webtoons.

Post de Yaongyi. creadora de True beauty. Foto: @meow91__

En la sociedad coreana aún existen prejuicios hacia las madres solteras. Este tema ha sido retratado en K-dramas de gran éxito (When the Camellia blooms) y por canales independientes de YouTube. Las mujeres que no están casadas suelen ser foco de críticas en su propia familia y en sus interacciones fuera de esta, pues no cumplen el estándar tradicional.

“Incluso en reuniones familiares, en fechas especiales, excluyen a madres que no tienen esposo, porque les recuerda que tienen una ‘oveja negra’ en la familia”, comentó un catedrático de la Universidad Soongsil para AlJazeera en el 2018.

“La sociedad le dice a estas mujeres que es su culpa y que son irresponsables”, explica el artículo. Por ello, tienen dificultades para encontrar trabajos, hacer amigos o tener una pareja en el futuro.