Aunque su cumpleaños es el 21 de febrero, los fans de Win Metawin ya han revelado alguno de los regalos que recibirá el actor, y entre los obsequios se encuentra una camiseta firmada por Lionel Messi, disco autografiado por Jennie de BLAKCPINK, entre otros.

Los Snowballpower, fanclub oficial del artista tailandés, logró conseguir la rúbrica original del 10 del FC Barcelona con el mensaje: “Feliz cumpleaños, Win Metawin”.

Como se sabe, el protagonista de 2gether: the series es gran fanático del fútbol y su deportista favorito es Lionel Messi.

Muchas de las fans internacionales se mostraron emocionadas y consideraron que la camiseta firmada del FC Barcelona será “su mejor regalo de cumpleaños”.

Pero eso no fue todo, el fanclub Win Mommy Club CN compartió los otros nueve grandes obsequios que le será entregado al artista, donde figuran piezas de colección y un disco de BLACKPINK.

Además de la camiseta con la firma de Lionel Messi, también recibirá dos gorras y dos cubrebocas del FC Barcelona. Asimismo, otra playera del club catalán y el short oficiales con el número 10 y su nombre estampado.

El tercer obsequio será una caja musical con la melodía de la canción de Win Metawin “That person must be you”.

El cuarto regalo es una esfera de nieve de Roseonly; el quinto, un álbum de estampas de conejos y los sellos de arquitectura más famosos del mundo.

El sexto detalle, una pipa contramaestre de ACME; el sétimo, un Cubo prisma Tricoico; el Octavo, dos libros uno de cómo debe prepararse un actor de Konstantin Sergeyevich Stanislavsky y otro de La historia de la construcción por Patrick Dillon. Y el noveno es un especial regalo de un modelo a escala del Bunny BTS Skytrain.

🐰Birthday Support Project Part 6🐰



For @winmetawin



One years, 12 months, 52 weeks, 365 days... we count it, it all adds up to love for you. Your smile is our most precious gift, on your special day, we sending all our love to you.#winmetawin #WIN22ndBirthdayGifts pic.twitter.com/VBx7EcDI4U