Kim So Hyun y Ji Soo cautivan en conferencia de River where the moon rises

Netflix confirmó la fecha de estreno de Love Alarm 2 para marzo de este año y Kim So Hyun no deja de ser tendencia. Esta vez por el drama River where the moon rises, que será lanzado este 15 de febrero junto a Jisoo y Lee Ji Hoon.

Kim So Hyun conferencias de prensa de River where the moon rises. Foto: KBS

La popular Jojo se presentó en la conferencia de prensa junto a sus compañeros de elenco luciendo un atuendo elegante de color blanco con bordes negros.

Al ser consultada sobre su personaje en el K-drama histórico River where the moon rises, Kim So Hyun dijo: “Me atrajo mucho cómo fue estructurada la personalidad de Pyeong Gang. Creo que podré mostrarles un versión diferente mía”.

Asimismo, se le recordó cuando protagonizó otro drama del mismo género llamado The tale of Nokdu. “Aquel trabajo se desarrolló en la dinastía Joseon, y este en Goguryeo. Hay diferencia en los vestuarios y la trama también es novedosa”, indicó.

Kim So Hyun conferencias de prensa de River where the moon rises. Foto: KBS

Jisoo comentó sobre su personaje y su experiencia de trabajar junto a Kim So Hyun. “Fue divertido e interesante. Creo que Ondal es un alma pura y buena, pero creció en algo tosco debido a su infancia en las montañas”, mencionó.

Asimismo, el PD Yun Sang Ho elogió el trabajo de la protagonista de Love alarm. “Kim So Hyun estuvo involucrada en dramas históricos desde pequeña y fue una de las pocas actrices que encajaba perfectamente con el papel de Pyeong Gang. Ella nació para interpretarla”, destacó.

Fotografías de la conferencias de prensa de River where the moon rises. Foto: KBS

River where the moon rises cuenta la historia de Pyeong Gang (Kim So Hyun), una princesa que luchará por ganarse el trono que le fue heredado por su padre. Su carácter ambicioso la convierten en una princesa ruda y con deseos de alcanzar la gloria.

La vida de Pyeong Gang cambia cuando On Dal (Ji Soo) llega a su vida. Un general de una personalidad noble y algo tosco. Ambos se enamoraran, pero Ondal deberá cambiar su filosofía de vida por ayudar a su amada princesa.