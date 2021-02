Día de San Valentín: canciones K-pop para dedicar el 14 de febrero

En el Día de San Valentín 2021, presentamos un especial de las canciones del K-pop ideales para dedicar al ser amado en la fecha especialmente iluminada por la atmosfera romántica.

Esta compilación contiene temas emotivos, de estilos variados y generaciones, interpretados por destacados grupos como BTS, MONSTA X, TWICE, SUPER JUNIOR y Apink. También encontrarás trabajos de reconocidos solistas.

“Boyfriend” de BOYFRIEND

“Estoy a tu lado incondicionalmente. Frente a tus ojos seré un campeón. No importa qué, yo definitivamente estaré a tu lado para protegerte”.

“Stand by me” de SHINee

“Cuanto más te conozco más me palpita el corazón y solo me limito a reírme. ¿Y si te beso suavemente? ¿Podré entrar un poco más en tu corazón?”

“Me gustas tú” de GFRIEND

“Al igual que las flores que se balancean con el viento no sé sobre nuestro futuro, pero seré valiente y me confesaré”.

“Beautiful target” de B1A4

“Mi hermosa dama, yo solo te veo a ti. ¿Qué debo hacer? Por favor, acepta mi cálido amor”.

“Joah” de Jay Park

“Me gustas, me gusta todo de ti. Desde tu cabeza a los pies, cada centímetro de tus pequeñas acciones. Si estoy contigo, soy feliz”.

“No other” de SUPER JUNIOR

“No hay nadie como tú, cuando miro alrededor todos lucen igual. ¿Dónde puedo encontrar a alguien como tú, con un buen corazón como el tuyo, un buen regalo como tú?

“Say yes” de TWICE

“Me gusta el sentimiento familiar, me gusta tu manera de hablar. ¿Qué hay de ti? Contéstame, di que sí”.

“Because of u” de MONSTA X

“Luego de sostener tu mano, quiero mostrarte el cielo azul, quiero dar un paseo. Que me gustas, quiero decírselo a todos”.

“Love girl” de CNBLUE

“Incluso si el mundo cambia por completo, mi corazón comienza a latir con fuerza cuando te miro. Siempre te tendré en mi corazón”.

“My my” de Apink

“Mi corazón se acelera cuando te veo. Quiero llegar a ti un paso a la vez. Voy a mostrarte mi corazón ahora mismo”.

Pretty u” de SEVENTEEN

“Apareciste mágicamente el día menos pensado, tomaste mi corazón y atrajiste mi mirada (...) No puedo ver a nadie más que a ti”.

“Blanket kick” de BTS

“Decir esto es muy difícil, me gustas. Era demasiado tímido para convertirme en tu sol así que me convertí en una fría luna, pero después me mantuve haciendo un océano de mantas en mi lecho oceánico”.

“Give you my heart” de IU

“No importa la razón por la que nos encontramos y nos enamoramos. No importa la razón por la que viniste y te quedaste conmigo. Rezo para que en los días felices, y en los días fatigantes de la vida, yo pueda estar a tu lado todo el tiempo”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.