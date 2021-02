ChungHa la rompe cantando en español junto a Guaynaa el tema “Demente”

Luego de superar la COVID-19, ChungHa hace su regreso por todo lo alto, con su primer álbum completo titulado Querencia, donde la canción que más ha causado sensación entre sus fanáticos internacionales fue “Demete”, interpretado por el artista urbano Guaynaa.

En dicho tema cantado en español, la solista K-pop se animó a decir varias frases. La melodía es contagiosa y se volvió tendencia en redes sociales bajo el hashtag: #CHUNGHA_Querencia.

“Demente” suma miles de reproducciones en Spotify, YouTube, entre otras plataformas de música.

“Demente” de ChungHa y Guaynaa

Letra de “Demente” de ChungHa y Guaynaa

Cada vez que me acerco, tu amor se me escapa y me dejas toda sola empapada con las lágrimas como llamas, que queman mi cara

Suman gaji saenggajtteuri maemdone chagaun nunppit sok

Chungha y Querencia

Chungha hizo el lanzamiento oficial de su primer disco luego de cuatro años de su debut. Querencia posee un total de 21 canciones y las clasificó en cuatro categorías: Noble, Savage, Unknown y Pleasures.

El tema principal es “Bicycle”, un sonido pop y trap de R&N que se desarrolla con una introducción de guitarra fuzz. La cantante participó en la composición de la letra de “Stay tonight”, “Dream of you”, “Play” y “Demente”.

Sobre su recuperación, la cantante dijo: “Me curé por completo. Afortunadamente, era asintomática, por que no enfermé. Pensé en muchas cosa por las que estaba agradecida.”

¿Quién es Guaynaa?

El verdadero nombre de Guaynaa es Jean Carlos Santiago Pérez, nació en Puerto Rico el 16 de setiembre de 1992.

Ganó fama internacional por su tema “Rebota”. Posterior a este éxito, interpretó temas junto a Sebastián Yatra, Lele Pons, entre otros.