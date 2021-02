¿‘Team Suho’ o ‘Team Seojun’?: Im Se Mi de True beauty elige a su favorito

Im Se Mi, actriz que dio vida la hermana mayor de Moon Ga Young en True beauty, reveló en una reciente entrevista con Xportsnew a qué ‘Team’ pertenecía.

La famosa coreana de 33 años inició compartiendo apreciaciones sobre su rol. Como se recuerda, en Belleza verdadera interpretó a Lim Heegyeong, personaje que además de ganarse el cariño de la audiencia por su simpatía y soltura, en el final del K-drama celebró su feliz boda con Han Joon Wool (Oh Eui Sik), el profesor de Jugyeong.

“Hago muchos papeles de villana en dramas, así que recibo muchos comentarios negativos, pero esta vez no hubo ninguno. Fue un drama muy adorable”, aseguró.

Agregó la traba inicial de la caracterización y reiteró, como en ocasiones previas, que su forma de ser era más parecida a la de su pareja en la ficción. “Cuando recibí el guion por primera vez no estaba segura de cómo actuar enfadada, pero cuando comencé a filmar se sintió refrescante jurar en voz alta y enojarme. Mi personalidad real está más cerca de la de Han Joon Woo, pero después de vivir como Heegyeong durante seis meses, creo que me volví un poco como ella”, dijo la estrella de 33 años.

Sobre Oh Eui Sik

Im Se Mi reveló la seguridad que depositó en ella Oh Eui Sik: “Desde el principio, él me dijo ‘Voy a confiar en ti. Tú toma la iniciativa y yo la seguiré’. Él creía en su pareja, así que yo también podía confiar en él”.

Según comparte, la recepción de su trabajo conjunto fue tan positiva que, quienes desconocían el compromiso real de su coestrella de True beauty, le sugerían que concretaran un romance.

“Algunas de las personas a mi alrededor no sabían que Oh Eui Sik ya tiene esposa e hija y me dijeron: ‘Ustedes deberían tener una cita de verdad’. Supuse que eso significaba que nuestra química en pantalla era realmente buena. Antes de esto, solo había interpretado personajes en el amor no correspondido”, fueron sus palabras.

¿'Team Suho’ o ‘Team Seojun’?

A la pregunta cardinal que alude al triángulo amoroso de los roles de Cha Eun Woo, Moon Ga Young y Hwang In Yeop, replicó: “Para ser honesta, estaba del lado de quien más le gustaba a Jugyeong, pero cuando vi a Seojun de Move Entertainment estar triste, me encontré pensando: ‘Si hubiese sido así, lo habría apoyado más’”. “¿Qué puedes hacer? Tienes que estar en la relación que quieres tener”, puntualizó con una sonrisa.

