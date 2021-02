Kim So Hyun y Ji Soo comparten puntos claves de River where the moon rises

A solo horas de la emisión del primer capítulo de River where the moon rises, los protagonistas Kim So Hyun y Ji Soo revelaron cuáles son los aspectos que los espectadores deben considerar antes del estreno del esperado drama histórico y romántico.

La serie también llamada The moon rising river es una adaptación del clásico cuento coreano de Goguryeo que narra la historia de la princesa Pyeonggang y On Dal ‘El Tonto’.

Ambientada en el antiguo reino asiático, contará la cruenta lucha de la princesa por convertirse en la primera mujer gobernante mientras se vale de su capacidad y doble vida como realeza y guerrera. También retratará su conflicto interno cuando aparezca en su vida el general On Dal, quien estará dispuesto a hacer todo tipo de sacrificios por amor.

Previo al estreno del K-drama, el 14 de febrero KST Kim So Hyun compartió sobre su personaje, la protagonista femenina: “Creo que será divertido comparar y contrastar en qué se diferencia la figura de River where the moon rises y la del cuento popular. También estén atentos a cómo entra en juego su doble vida como guerrera y princesa”.

Además, la célebre actriz de 21 años pidió soporte para este primer rol que asume en una serie tradicional con altas dosis de combate. “Es una producción que representa un nuevo desafío para mí, ya que es mi primer intento de acción en un drama histórico. Me concentraré y haré lo mejor que pueda hasta el final, así que por favor esperen verlo”, manifestó.

Kim So Hyun será una princesa guerrera en el próximo K-drama. Foto: KBS

Mientras tanto, Ji Soo, quien interpreta al general On Dal, el protagonista masculino, agregó: “También hay muchos otros puntos interesantes, como la historia de amor de On Dal y Pyeonggang, la lucha por el poder en el palacio y las diversas historias de los personajes”.

Ji Soo es el general On Dal en River where the moon rises. Foto: Viu

Estreno de River where the moon rises

River where the moon rises será estrenado el lunes 15 de febrero a las 9.30 p. m. por el canal coreano KBS 2TV. También estará disponible en la plataforma internacional Viki Rakuten.

Imagen promocional del nuevo drama histórico River where the moon rises. Foto: KBS 2TV

