Mr. Queen ep 19: el adiós de Shin Hye Sun y Kim Jung Hyun previo al final

El drama histórico Mr. Queen llega a su emisión final. ¿Qué pasará con el rey Cheoljong y la reina Kim So Yong? Mientras la teleaudiencia espera que logren vencer el peligro en el palacio, los actores principales hablaron de su experiencia, poco antes del estreno del episodio 19.

Shin Hye Sun tuvo el reto de interpretar a Kim So Yong, la reina de Joseon. No es un personaje común, pues el alma de un hombre joven de la modernidad ocupó su cuerpo por accidente. A lo largo de los 20 episodios de Mr. Queen, la actriz se ganó las palmas por su convincente performance y su habilidad para la comedia.

“El tiempo ha pasado tan rápido y nos acercamos al final del drama”, resaltó Shin Hye Sun. “Mr. Queen es un drama que me ha dado experiencias y desafíos únicos. En estos días, la situación sanitaria hace que sea difícil sonreír y tener paz. Espero que los televidentes hayan podido reír viendo el drama, aunque sea por un momento. Muchas gracias a todos los que siguen la historia”, agregó.

Shin Hye Sun tuvo que diferenciar las distintas personalidades de la reina. Foto: tvN

Por otro lado, Kim Jung Hyun actuó como el rey Cheoljong, un hombre que finge ser manipulable en público, pero oculta su verdadero propósito de justicia. Aunque sintió desconfianza de la reina, terminó enamorándose de ella conforme avanzó el K-drama.

“Ser capaz de regalarles risas a los espectadores en este tiempo difícil fue muy satisfactorio, no podría pedir más. Espero que no olviden a nuestros personajes, quienes mostraron que se puede lograr cualquier cosa con esperanza y esfuerzo”, comentó el recordado Alberto de Crash landing on you.

Kim Jung Hyun como el rey Cheoljong. Foto: tvN

“No se pierdan los últimos episodios para ver cuál será el destino de Kim So Yong y Cheoljong, y presten atención al cambio que tendrá él”, finalizó Kim Jung Hyun.

El actor estrenará su faceta como cantante, pues en alguno de estos dos capítulos finales de Mr. Queen se escuchará parte de su OST “Like the first snow”. La canción fue escrita por él mismo y la versión completa se publicará el próximo 17 de febrero.

Teaser del episodio 19 de Mr. Queen

