Mr. Queen: el OST escrito y cantado por Kim Jung Hyun conmoverá al público

Mr. Queen, otro exitoso K-drama de tvN, llega al tramo final. Sus últimos capítulos se emitirán el sábado y domingo (13 y 14 de febrero), coincidiendo con el día de San Valentín. Sin embargo, la gran despedida contará con un elemento especial a cargo de Kim Jung Hyun.

El actor que le da vida al rey Cheoljong en el drama histórico confirmó su participación en la banda sonora oficial de Mr. Queen. El tema musical se titula “Like the first snow” (traducción literal del nombre en coreano) y será lanzado junto con la versión física del soundrack el próximo 17 de febrero. Como es habitual, un preview de la canción se escuchará en la emisión regular del drama.

Sin embargo, Kim Jung Hyun no solo ha puesto su voz al OST. Los distribuidores del soundtrack revelaron que el actor también escribió la letra de “Like the first snow”. Por la descripción de Big Ocean ENM, el tema tendrá una gran carga dramática.

“Es una canción con una melodía emocional, que expresa el deseo desesperado de encontrarse con alguien al momento que caiga la primera nevada. La melancólica letra resaltará la historia de Cheoljong y Kim So Yong (interpretada por Shin Hye Seon)”, afirma la compañía.

El conflicto de Mr. Queen se resolverá este fin de semana. Foto: tvN

Mr. Queen episodio 19

Con su toque satírico (que no escapó a la polémica de un sector conservador), Mr. Queen se volvió la comedia preferida para el fin de semana de los televidentes coreanos. Trata de un hombre de tiempos modernos cuya alma queda atrapada en el cuerpo de una reina de la época Joseon.

En el capítulo 18 de Mr. Queen, el rating ascendió cerca de los 15 puntos y se pronostica que su desenlace dispare aún más la atención sobre el drama. Este es el preview de lo que pasará en el penúltimo episodio de la historia.

