Dos años después de la exitosa serie When the camellia blooms, Kang Ha Neul ha confirmado su participación estelar en un próximo drama coreano.

El 10 de febrero se anunció al famoso actor como protagonista de Insider, nuevo K-drama legal que la jTBC incluye entre sus proyectos televisivos más prometedores.

Kang Ha Neul en Insider

En la serie, Kang Ha Neul dará vida a Kim Yo Han, un aprendiz judicial que termina en prisión al involucrarse en una peligrosa situación durante una investigación donde fungía de infiltrado.

Aunque el carácter parece distante por su ‘cara de póquer’, es prudente y minucioso. Además, fiel a su estilo de aprovechar cada oportunidad que la vida le da, no escatimará en obtener la clave que cambiará su sofocante destino mientras cumple condena.

Estreno de Insider

Insider cuenta con la trama de Moon Man Se, guionista de Priest de OCN, y la dirección de Min Yeon Hong, PD encargado de la sonada producción de misterio y suspenso Missing: The other side. Conforme se comparte, está programado para ser estrenado durante la segunda mitad del 2021.

Sobre Kang Ha Neul

A sus 30 años, Kang Ha Neul ha trabajado en un total de 15 dramas desde su debut en 2007. Su más reciente proyecto protagónico es When the camellia blooms, romance que le hizo acreedor de cinco importantes premios a la excelencia actoral en la temporada 2019-2020.

Kang Ha Neul en River where the moon rises

Antes de anunciar su rol en Insider, el intérprete grabó un cameo en River where the moon rises, drama de Kim So Hyun y Ji Soo que vera la luz en la quincena de febrero.

Respecto al proyecto, inicialmente le ofrecieron el protagónico masculino, pero lo rechazó por su agenda.

