JYP responde a polémica por plagio de hanbok de BLACKPINK en clip de TWICE

JYP Entertainment ha emitido su postura oficial sobre la polémica por plagio en el video de “Switch to me” (Melody Project), protagonizado por las raperas de TWICE Chaeyoung y Dahyun.

La citada producción fue lanzada el 10 de febrero a las 6.00 p. m. KST. Tal como anunció la empresa previamente, retrató a las ídolos del K-pop mostrando una nueva versión del éxito homónimo de J. Y. Park y Rain, estrenado a finales del 2020.

Poco después de la publicación, la diseñadora y directora visual Kim Balko, conocida por los hanboks (vestido tradicional coreano) que personaliza para que se adapten a los tiempos actuales, usó las redes sociales para hacer un reclamo referente a su obra.

“¿Eh? ¡Mi trabajo de diseño personalizado está en un video en el que no he participado!”, manifestó en sus historias de Instagram junto a una toma corta de las miembros de TWICE en el cover de “Switch to me”.

Publicación de la artista Kim Balko. Foto: Allkpop

Por la imagen compartida, los internautas notaron la referencia puntual a la chaqueta hanbok de Dahyun, la cual es similar a la prenda de autoría de Kim Balko, la cual usó Jisoo de BLACKPINK en el MV “How you like that”.

Dahyun, de TWICE, en el cover de "Switch to me". Foto: Newsen

Jisoo, de BLACKPINK, en el MV de "How you like that". Foto: YG

Tras ello, JYP Entertainment recibió apreciaciones negativas por la falta de acreditación a la obra de la profesional. Sin embargo, se pronunció de manera rápida para pedir disculpas por la omisión.

Este es el comunicado de la empresa.

“Holas, soy JYP Entertainment. Con respecto al atuendo que se ve en el video de Melody Project de Dahyun y Chaeyoung, la pieza se compró a través de un distribuidor de hanbok; sin embargo, no pudimos reconocer adecuadamente su similitud con el trabajo de otros.

Nos gustaría pedir disculpas sinceras por este error. Ofrecimos una explicación detallada, así como nuestras más sinceras disculpas, al diseñador involucrado. Tendremos más cuidado para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder “.

Sobre el trabajo de Kim Balko

Kim Balko y Park Min Hee, director de estilo de BLACKPINK, fueron reconocidos por su aporte a la innovación de la moda coreana.

Con respecto a los hanboks personalizados que vistió el cuarteto de YG en el MV “How you like that” (principalmente en la ‘killing part’), suelen ser reconocidos en los medios locales como un hito respecto al uso de las tradicionales prendas coreanas en los videoclips de idols K-pop.

