The penthouse: Park Eun Seok responde a falsos rumores sobre sus ojos

Mientras el drama The penthouse prepara su regreso con la segunda temporada en febrero, una de sus estrellas más populares habló acerca de su inusual experiencia con el público. Park Eun Seok comentó en un programa de entrevistas que, a lo largo de su carrera, fue víctima de comentarios negativos a causa de sus ojos.

Lo extraño de esas críticas era que no se dirigían a su interpretación como actor, sino al tamaño de su iris y pupila. Sus ojos eran tan llamativos que la producción del drama The rebel (2017) también sospechaba que el artista usaba algo para aumentar el tamaño natural de su mirada.

“Al terminar una escena, el director gritó el ‘corte‘. Luego se me acercó y me preguntó si usaba lentes de contacto. Cuando dije que no, algunos miembros del staff aplaudieron y saltaron porque habían apostado si eran reales o no”, relató en episodio del show SBS Kang Ho Dong’s rice heart’.

Park Eun Seok contó que los rumores sobre sus ojos lo persiguieron en su carrera. Foto: SBS

Sin embargo, en internet los comentarios eran severos. “En esa época, la gente decía ‘¿quién usa lentes de contacto en un drama histórico?‘. En el siguiente proyecto, otra vez ’¿qué clase de actor va con lentes de contacto de un lado a otro?’ Incluso ahora en Penthouse, leí críticas que decían ’no me puedo concentrar por sus ojos’”, lamentó Park Eun Seok.

Park Eun Seok relata los comentarios que leía en Internet. Foto: SBS

Las críticas sobre los ojos de Park Eun Seok continuaron hasta el 2020. Foto: SBS

Kang Ho Dong, el anfitrión del programa, refirió: “Sus ojos son excepcionalmente grandes”. Después de examinarlos de cerca por unos segundos confirmó que no eran lentes de contacto. El actor repitió, “Son reales, mis ojos son así”.

Park Eun Seok volverá a la segunda temporada de The Penthouse con su personaje de Logan Lee. Según el tráiler liberado por SBS, el drama promete aún más intriga y venganza que su primera entrega. El esperado estreno será el viernes 19 de febrero por SBS.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.