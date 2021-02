41st Blue Dragon Film Awards: lista de ganadores a lo mejor del cine coreano

El martes 9 de febrero, se celebró la edición 41 de los Blue Dragon Film Awards, gala que rinde homenaje al trabajo de actores y técnicos en la creación de las mejores películas coreanas del año.

Uno de los premiados fue Yoo Ah In quien logró levantar el título de mejor actor con Voice of silence a pesar de la dura competencia en dicha categoría. Asimismo, Ra Mi Ran, famosa con 15 años de carrera, no pudo evitar las lágrimas al verse ganadora del trofeo a mejor actriz con la comedia Honest Candidate.

Blue Dragon Awards: no faltaron los momentos emotivos en la gala. Foto: SportsChosun

La ceremonia se realizó en el lujoso complejo hotelero Paradise City de Incheon. La actriz Kim Hye Soo y su colega Yoo Yeon Seok fueron los anfitriones del evento que fue transmitido por la señal de SBS.

El prestigio de esta ceremonia se debe a que reúne el criterio de especialistas de cine, como la recepción del público general. Las nominaciones para los Blue Dragon surgen de una encuesta en la que participan ambos segmentos, y el plazo de estreno fue del 11 de octubre del 2019 al 29 de octubre del 2020.

Lista de ganadores en los Blue Dragon Film Awards

Mejor película: The man standing next

The man standing next Mejor director: Im Dae Hyung - Moonlit winter

Im Dae Hyung - Moonlit winter Mejor actor: Yoo Ah In - Voice of silence

Yoo Ah In - Voice of silence Mejor actriz: Ra Mi Ran - Honest candidate

Ra Mi Ran - Honest candidate Mejor actor secundario: Park Jung Min - Deliver us from evil

Park Jung Min - Deliver us from evil Mejor actriz secundaria: Esom - Samjin Company English Class

Esom - Samjin Company English Class Mejor director novato: Hong Eui Jong - Voice of silence

Hong Eui Jong - Voice of silence Mejor actor novato: Yoo Tae Oh - Vertigo

Yoo Tae Oh - Vertigo Mejor actriz novata: Kang Mal Geum - Lucky Chan Sil

Kang Mal Geum - Lucky Chan Sil Mejor guion: Im Dae Hyung - Moonlight winter

Im Dae Hyung - Moonlight winter Mejor cinematografía e iluminación: Hong Kyung Pyo - Deliver us from evil

Hong Kyung Pyo - Deliver us from evil Mejor edición: Han Mi Yeon - Beasts clawing at straws

Han Mi Yeon - Beasts clawing at straws Mejor música: Dalpalan - Samjin Company English Class

Dalpalan - Samjin Company English Class Mejor dirección de arte: Bae Jung Yoon - Samjin Company English Class

Bae Jung Yoon - Samjin Company English Class Mejor logro técnico: Jin Jong Hyun - Ashfall (efectos visuales)

Jin Jong Hyun - Ashfall (efectos visuales) Mejor cortometraje: Lee Na Yeon, Cho Min Jae - The thread

Lee Na Yeon, Cho Min Jae - The thread Elección de la audiencia para la película más popular: Ashfall.

Ubicación de los asistentes a los 41st Blue Dragon Film Awards. Foto: SBS

Como se aprecia en la toma anterior, los únicos asistentes de la gala fueron aquellas celebridades nominadas. Todos estuvieron sentados con la distancia requerida en prevención de la COVID-19; además, se aprecia una mesa con sanitizante de manos para poder aplicarlo en el momento que lo requieran.

En cuanto a los números artísticos, el grupo K-pop invitado al evento fue MONSTA X. Los seis idols encendieron el escenario con la performance de su exitoso tema “Love Killa”.

MONSTA X en los Blue Dragon Film Awards. Foto: Sports Chosun

También se presentó un acto de teatro musical con los actores Jo Won, Aibi y Baek Hyeong Hyun. Este inició con la famosa canción “Unchained Melody” de la película Ghost.

41st Blue Dragon Awards: el teatro musical tuvo su cuota en escena con la participación de tres actores. Foto: captura SBS

